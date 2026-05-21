محمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 836 نزيلا بمناسبة عيد الأضحى المبارك

دبي في 21 مايو / وام / أمر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، اليوم بالإفراج عن 836 من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي، من مختلف الجنسيات، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال معالي المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي أن أمر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يأتي في إطار حرص سموّه على منح المشمولين بالعفو فرصة التغيير نحو الأفضل، إعلاءً لقيمة التسامح، وبما يضمن لهم حياة اجتماعية ومهنية مستقرة، ولإدخال البهجة والسرور على نفوس أهلهم وذويهم في مثل هذه المناسبات المباركة.

وأوضح معاليه أن قرار العفو يمنح المشمولين به الفرصة لهجر كل ما كان من شأنه أن يضعهم تحت طائلة القانون، ليكونوا من جديد نافعين لأنفسهم وأهلهم ومجتمعهم، في ظل احترام القانون الذي يُعد عماد المجتمعات المتحضّرة، والسياج الذي يضمن لجميع أفرادها الحياة الآمنة المطمئنة.

وقد باشرت النيابة العامة في دبي على الفور الخطوات اللازمة لتنفيذ أمر الإفراج، وذلك بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي.