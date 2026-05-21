"سان غوبان" تعزز حضورها الإقليمي بمنشأة تصنيع جديدة في رأس الخيمة

رأس الخيمة في 21 مايو/وام/ افتتحت شركة "سان غوبان" الرائدة عالمياً في مجال البناء الخفيف والمستدام، وحدتها الجديدة لإنتاج الكيماويات الإنشائية في إمارة رأس الخيمة، في خطوة تؤكد التزامها طويل الأمد تجاه سوق دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزز نطاق منتجاتها الإقليمية وقدراتها الإنتاجية.

شهد حفل افتتاح المنشأة حضور عدد من كبار قيادات "سان غوبان" من بينهم أنطوان غزال الرئيس التنفيذي لمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، وإيمانويل جاكو الرئيس التنفيذي لدول الخليج وسعادة جان كريستوف باريس القنصل العام لفرنسا في دبي والإمارات الشمالية، وإيان هانت الرئيس التنفيذي لتجربة العملاء في هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز"، إلى جانب نخبة من أبرز المعنيين والشركاء في قطاع البناء والتشييد.

تعتمد المنشأة الجديدة على بنية تحتية متطورة وتمتد على مساحة 15,000 متر مربع في منطقة الغيل الصناعية التابعة لراكز، وبدأت عملياتها التشغيلية بالفعل منذ الربع الثاني من عام 2025 وتنتج المنشأة مجموعة متكاملة من حلول الملاط "المونة"، بما في ذلك الجص المخلوط مسبقاً، ولاصق وروبة البلاط، ومواد تسوية الأرضيات "السكريد" وغيرها من المنتجات.

وبطاقة إنتاجية شهرية تتجاوز 10,000 طن، تخدم المنشأة العملاء في مختلف أنحاء دولة الإمارات، مع خطط مستقبلية لإضافة خطوط إنتاج جديدة وزيادة السعة التخزينية.

وقال إيمانويل جاكو: " بصفتنا الشركة الرائدة عالمياً في مجال البناء الخفيف والمستدام، فإن افتتاح مصنعنا الجديد للكيماويات الإنشائية في رأس الخيمة يشكل خطوة مهمة ضمن توسعنا الصناعي في دولة الإمارات وتعكس هذه المنشأة ثقتنا بالرؤية المستقبلية للدولة، وتجدد التزامنا بدعم التصنيع المحلي، وتعزيز قدراتنا التشغيلية، والتقرب أكثر من عملائنا، والمساهمة في تحقيق الطموحات الصناعية للدولة".

وأضاف جاكو : "جاء قرارنا بتأسيس عملياتنا في رأس الخيمة مدفوعاً بموقعها الاستراتيجي، الذي يتيح لنا قرباً أكبر من عملائنا وتقديم خدمة أسرع وأكثر استجابة لمواقع البناء في الإمارات الشمالية وتأتي هذه الخطوة لتكمل مراكز التصنيع الضخمة الحالية التابعة لنا في أبوظبي ودبي، مما يسمح لشركة "سان غوبان" بتوسيع نطاق انتشارها والتوريد بكفاءة أعلى في جميع أنحاء الدولة".

وأشار إلى أن إمارة رأس الخيمة و"راكز" على وجه الخصوص وفرا البيئة المثالية لهذا التوسع بفضل البنية التحتية الصناعية القوية، وسهولة ممارسة الأعمال، والدعم السلس في مراحل التأسيس وقال إن ذلك مكننا من تطوير منشأة تتماشى تماماً مع متطلبات الإنتاج وسلسلة التوريد لدينا وتجعلنا أكثر قرباً من عملائنا.

من جانبه قال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز" أن المقر الجديد لشركة "سان غوبان" يعد محطة بارزة أخرى في مسيرة القطاع الصناعي برأس الخيمة، ويعكس الزخم المستمر الذي تشهده الإمارة في الصناعات المرتبطة بقطاع البناء والتشييد وتبحث الشركات المصنعة اليوم عن بيئات تمكنها من التوسع بكفاءة والعمل بثقة والبقاء على اتصال وثيق بأسواقها. واضاف جلاد : "نحن في "راكز" نواصل تعزيز البنية التحتية والخدمات والبيئة الصناعية اللازمة لدعم رحلة النمو هذه على المدى الطويل وتجسد هذه المنشأة استثمارات "سان غوبان" المستمرة لتعزيز قدراتها الإقليمية في مجالات التصنيع وسلاسل التوريد وتوسيع سلة منتجاتها".

ومع تنامي الطلب في قطاع البناء بدولة الإمارات خاصة في قطاعات الضيافة والمباني غير السكنية والبنية التحتية، يسهم المصنع الجديد في تعزيز قدرة الشركة على خدمة الأسواق الرئيسية بكفاءة أعلى، ودعم خطط توسعها المستقبلية انطلاقاً من قاعدتها في رأس الخيمة.