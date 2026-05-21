مجلس دبي للإعلام ولجنة دبي لتطوير قطاع الأفلام يعززان روابط التعاون مع السينما العالمية

دبي في 21 مايو/وام/ أعلنت "أمازون إم جي إم" عن إطلاق الفيلم الجديد لـ "توم كلانسي: جاك رايان – حرب الأشباح" في دبي، وذلك بالتعاون مع مجلس دبي للإعلام وبدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة، في خطوة تعزز مكانة الإمارة وجهة رائدة للإنتاج الإعلامي، وتسهم في تعريف الجماهير حول العالم بأبرز معالمها ووجهاتها الشهيرة.

يُعد الفيلم أحد أحدث المشاريع الترفيهية المشتركة التي تقودها الدائرة لدعم نمو وتطوير الاقتصاد الإبداعي في الإمارة.

وجاء تصوير الفيلم بالتعاون مع مجلس دبي للإعلام، ولجنة دبي لتطوير قطاع الأفلام، وهي الجهة التي أُنشِئت تحت مظلة مجلس دبي للإعلام لدعم نموّ قطاع الأفلام وتعزيز تطوّره.. وتمّ إطلاق الفيلم على منصة Prime Video أمس (الأربعاء).

وجرى تصوير الفيلم مطلع عام 2025، وهو أحدث إضافة إلى سلسلة أفلام "جاك رايان"، المعروفة بقصصها المشوّقة ومغامرات التجسُّس التي تدور أحداثها في عدد من أبرز المدن والمواقع حول العالم.

وتبرز دبي في الفيلم بطابعها المميز، بفضل مزيجها الفريد الذي يجمع بين المشهد البانورامي اللافت للمدينة، وأبرز معالمها المتنوعة، والبنية التحتية المتطورة التي تعد عناصر دعم قوية لعمليات الإنتاج السينمائي.

ويؤدي دور البطولة في الفيلم الممثل جون كراسينسكي، إلى جانب نخبة من النجوم، من بينهم سيينا ميلر التي انضمت حديثاً إلى السلسلة، إضافة إلى ويندل بيرس ومايكل كيلي، اللذين شاركا كراسينسكي بطولة المواسم الأربعة من مسلسل توم كلانسي: جاك رايان على منصة برايم فيديو.

وقالت معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي: "تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لصناعة المحتوى والإنتاج الإعلامي، من خلال بناء منظومة متكاملة تدعم الابتكار والإبداع، وتوفّر بيئة جاذبة لكبرى شركات الإنتاج العالمية.. ويعكس التعاون مع استوديوهات "أمازون إم جي إم" الثقة الدولية المتنامية بمكانة دبي، وما تتمتع به من بنية تحتية متطورة، ومواقع تصوير متنوعة، وكفاءات متميزة، إضافة إلى تكامل الجهود بين الجهات الحكومية وشركاء القطاع الخاص لتقديم تجربة إنتاج عالمية المستوى".

وأضافت معاليها: "تمثل هذه المشاريع النوعية مثل فيلم "توم كلانسي: جاك رايان – حرب الأشباح" فرصة مهمة لتعزيز حضور دبي عالمياً عبر الأعمال السينمائية الكبرى، بما يسهم في إبراز ما تتمتع به الإمارة من مقومات ثقافية وسياحية وإبداعية، ويدعم في الوقت نفسه نمو الاقتصاد الإبداعي وتطوير قطاع الإعلام بما يواكب مستهدفات دبي المستقبلية ورؤيتها في أن تكون من أبرز العواصم العالمية للإعلام وصناعة المحتوى".

بدوره، قال سعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، رئيس لجنة دبي لتطوير قطاع الأفلام: "التطور المستمر الذي تشهده دبي جعلها وجهة ملهمة للإبداع والابتكار، وإننا نحرص على عقد شراكات وتنفيذ مشاريع مميزة ترتكز على أفكار خلاقة ونوعية.. ويعكس التعاون مع استوديوهات أمازون إم جي إم وفيلم "توم كلانسي: جاك رايان – حرب الأشباح" الدور المحوري الذي يؤديه مجلس دبي للإعلام في دعم وتطوير منظومة الإنتاج الإعلامي والسينمائي في الإمارة ممثلاً بلجنة تطوير قطاع الأفلام، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً رائدةً للتصوير والإنتاج.. كما يبرز هذا التعاون التكامل بين قطاعات الترفيه والسياحة والإعلام، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز جاذبية دبي العالمية.. ويشكّل هذا المشروع خطوة مهمة في مسار تطوير قدرات الإمارة في مجال الإنتاج الإعلامي وتمكين المواهب والكفاءات، بما يواكب طموحات دبي المستقبلية في قطاع الصناعات الإبداعية".

وتواصل لجنة دبي لتطوير قطاع الأفلام، برئاسة سعادة عصام كاظم، العمل على تسهيل إجراءات التصوير، وتوفير متطلبات الإنتاج، والتنسيق بين الجهات الحكومية وشركاء القطاع، بما يضمن تنفيذ الإنتاجات العالمية بكفاءة وسلاسة في دبي.

كانت اللجنة قد شُكّلت مطلع العام الجاري تحت مظلة مجلس دبي للإعلام، لتؤدي دوراً محورياً في دعم عمليات التصوير في مختلف أنحاء الإمارة، وتعزيز مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للإنتاج السينمائي والإعلامي.

ويشرف على الفيلم نخبة من الأسماء البارزة في القطاع السينمائي، ما يضيف قيمة فنية كبيرة إلى العمل وأيضاً إلى المدينة، حيث يتولى إخراج الفيلم المخرج الشهير أندرو بيرنستين، فيما يتولى الإنتاج كلٌ من جون كراسينسكي وأليسون سيغر من شركة صنداي نايت، إلى جانب أندرو فورم.

وتم إنتاج الفيلم بالتعاون مع شركتي باراماونت بيكتشرز وسكاي دانس، فيما يتولى ديفيد إليسون ودانا غولدبرغ من سكاي دانس مهام الإنتاج التنفيذي، إلى جانب جون كيلي وكارلتون كيوز، بالاستناد إلى أعمال الكاتب الروائي الراحل توم كلانسي. وكتب سيناريو الفيلم كلٌ من آرون رابين وجون كراسينسكي، فيما أعدّ القصة نواه أوبنهايم وجون كراسينسكي.

وقدّمت دبي، التي تُعد واحدة من بين خمس مدن تظهر ضمن أحداث الفيلم، إضافة مميزة إلى العمل بفضل ما توفره من مواقع تصوير حيوية، وكفاءات محلية عالية الخبرة، وخدمات دعم وإنتاج متطورة، مما يعزز مكانتها كواحدة من الوجهات المفضلة لاستضافة أكبر الإنتاجات السينمائية العالمية.

وتتضمن قائمة الوجهات والمواقع التي تظهر في فيلم "توم كلانسي: جاك رايان- حرب الأشباح " منطقة "دبي مارينا" بإطلالاتها المميزة على السفن الخشبية التراثية، ومنطقة السيف، وفندق "ون آند أونلي ون زعبيل"، بالإضافة إلى المواقع الصحراوية الخلابة، وأبراج الإمارات، وأفينيو البوابة في مركز دبي المالي العالمي، وصولاً إلى "برج بارك".

يُذكر أن تصوير مشاهد الفيلم في دبي حظي بدعم كلٍ من مجلس دبي للإعلام، ولجنة دبي لتطوير قطاع الأفلام، وشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، وطيران الإمارات، إلى جانب العديد من مؤسسات القطاع الخاص.