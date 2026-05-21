انطلاق أعمال الجلسة الـ31 لمجلس"آيرينا" لتعزيز أمن الطاقة وتسريع التحول المستدام

أبوظبي في 21 مايو /وام/ انطلقت اليوم في أبوظبي أعمال الجلسة (31) لمجلس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، إيذانًا بمرحلة جديدة في مسار التحول العالمي للطاقة، وسط مشاركة واسعة لأكثر من 300 ممثل حكومي وخبير دولي، حضوريًا وافتراضيًا، لمناقشة مستقبل أمن الطاقة وتسريع الانتقال نحو الطاقة المتجددة.

تستمر أعمال المجلس على مدى يومين ويستعرض المشاركون التقدم المحرز في برامج ومبادرات الوكالة، إلى جانب بحث الأولويات الجماعية للمرحلة المقبلة من التحول في قطاع الطاقة العالمي، في ظل المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم.

يركز جدول أعمال الاجتماع على تعزيز أمن الطاقة عبر التوسع في حلول الطاقة المتجددة، إضافة إلى استعراض الدور المتنامي للتقنيات الناشئة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والرقمنة والكهربة، في تسريع وتيرة التحول العالمي نحو منظومات طاقة أكثر استدامة وكفاءة ومرونة.

ويناقش المجلس عددًا من القضايا الإدارية والمؤسسية، إلى جانب تقييم التقدم المحرز في تنفيذ برنامج عمل وميزانية الوكالة الدولية للطاقة المتجددة للفترة 2026 ـ 2027، والشروع في إعداد الاستراتيجية متوسطة الأجل للفترة 2028 ـ 2032، بما يعزز جاهزية الوكالة لمواكبة التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة وترسيخ دورها منصةً دوليةً لدفع مسيرة التحول نحو مستقبل أكثر استدامة.

وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة رئيسة مجلس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” في دورته ال31، أن المشهد العالمي الراهن يبرهن بصورة واضحة على الترابط الوثيق بين أمن الطاقة والاستقرار الاقتصادي والأمن الغذائي، مشددة على أن العالم بات اليوم أكثر حاجة من أي وقت مضى إلى مضاعفة الجهود في مجال الطاقة المتجددة.

وقالت إن التحديات الحالية تبرز أهمية الدور القيادي الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، مؤكدة وقوف دولة الإمارات بقوة إلى جانب الوكالة لضمان تجاوز المرحلة الراهنة من التحول العالمي وتعزيز قدرتها على مواصلة أداء دورها المحوري وفق رؤية استشرافية لمستقبل الطاقة المتجددة.

وأشارت إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب خطوات مدروسة والتزامًا راسخًا بتسريع التحول في قطاع الطاقة والحفاظ على الدور الريادي للوكالة في ظل حالة عدم اليقين والتحولات العالمية المتسارعة التي يشهدها القطاع.

من جانبه، قال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا”، إن التحولات المتسارعة في مشهد الطاقة العالمي لم تعد تقتصر على قطاع الطاقة وحده، بل امتدت تأثيراتها إلى الاقتصادات والمجتمعات حول العالم، لا سيما الفئات الأكثر هشاشة، مشيرًا إلى أن اجتماع المجلس ينعقد في مرحلة مفصلية تناقش خلالها الدول الأعضاء أولويات المرحلة المقبلة من التحول في قطاع الطاقة، بدءًا من تعزيز أمن الطاقة والمرونة، وصولًا إلى كهربة قطاعات الاستخدام النهائي ودعم نمو الاقتصادات الرقمية.