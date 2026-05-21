"تريندز جلوبال" يوقع مذكرة تفاهم مع برلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي

أبوظبي في21 مايو/ وام/ وقّع "تريندز جلوبال" عبر مكتبه في أمريكا اللاتينية التابع لمجموعة تريندز مذكرة تفاهم عبر تقنية الاتصال المرئي "عن بُعد" مع برلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي (PARLATINO) المنظمة الإقليمية التي تمثل المجالس النيابية والبرلمانات في دول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.

وقّع مذكرة التفاهم من جانب البرلمان رولاندو غونزاليس باتريسيو، رئيس برلمان "بارلاتينو" وتهدف إلى إرساء ركائز متينة للتعاون المشترك في مجالات البحث العلمي، وتبادل المعرفة والخبرات، وإطلاق مبادرات إستراتيجية وبحثية مشتركة تسهم في فهم التحولات العالمية وتقديم رؤى تحليلية ومستقبلية تخدم صناع القرار في المنطقتين.

وعقب التوقيع، أكد الجانبان أهمية هذه الخطوة في مد جسور التواصل المعرفي والأكاديمي وشددا على ضرورة تضافر الجهود البحثية وتكامل الرؤى لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، لا سيما في مجالات التنمية المستدامة، والأمن، والاستقرار، وأعربا عن تطلعهما إلى أن تشكل هذه الشراكة منطلقاً لمشاريع علمية واستشرافية نوعية تخدم التطلعات المشتركة وتثري المحتوى المعرفي العالمي.