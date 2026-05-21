مجلس إدارة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا يعتمد إستراتيجية لجذب استثمارات الابتكار العالمية

الشارقة في 21 مايو / وام / ترأست الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، الاجتماع السادس لمجلس إدارة المجمع، الذي ناقش مجموعة من الإستراتيجيات والمبادرات الهادفة إلى تعزيز مكانة الشارقة مركزاً إقليمياً وعالمياً للابتكار والتكنولوجيا المتقدمة والاقتصاد القائم على المعرفة والبحث والتطوير.

واستعرض المجلس، خلال الاجتماع الذي عقد في مرافق صيانة الطائرات الجديدة التابعة لشركة العربية للطيران في مطار الشارقة الدولي، باستضافة من العربية للطيران، عضو مجلس إدارة المجمع، وبحضور أعضاء المجلس، مستجدات منظومة المجمع، والتقدم التشغيلي المحقق، إلى جانب الخطط الإستراتيجية الرامية إلى استقطاب المزيد من الشركات العالمية المتخصصة في التكنولوجيا والابتكار، وتعزيز البيئة الداعمة للمستثمرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة والمؤسسات البحثية.

وأكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي أهمية ترسيخ التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، بما يسهم في تسريع وتيرة الابتكار وخلق فرص اقتصادية مستدامة ذات أثر ملموس، مشيرة إلى الدور المحوري الذي يواصل المجمع القيام به في دعم الصناعات المستقبلية وتمكين المبتكرين عبر شراكات دولية ومنظومة متكاملة للبحث والتطوير.

من جانبه، استعرض سعادة حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، أبرز المشاريع القائمة وأولويات المرحلة المقبلة، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والاستدامة والتصنيع المتقدم والابتكار في قطاع الرعاية الصحية والتحول الرقمي.

وناقش المجلس التقدم المحرز ضمن أربعة محاور رئيسية تشمل تقنيات الاستدامة والبيئة، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والتنقل والخدمات اللوجستية، والتصنيع المتقدم والتحول الرقمي، إلى جانب بحث فرص تسريع تحويل الابتكارات إلى تطبيقات تجارية وتعزيز التعاون بين الشركات الناشئة والشركات الصناعية الكبرى.

كما اطلع أعضاء المجلس على مستجدات مشاريع البنية التحتية للابتكار ومبادرات تطوير منظومة المجمع، بما في ذلك توسيع قدرات النمذجة الأولية ودعم الابتكار الصناعي وتعزيز تنافسية الشارقة وجهة للاستثمارات المستقبلية وريادة الأعمال.

وأكد المجلس أن الاستدامة تمثل محوراً إستراتيجياً رئيسياً لعمل المجمع خلال عام 2026، من خلال إطلاق مبادرات وبرامج وفعاليات متخصصة تدعم الابتكار المستدام والحلول ذات الأثر البيئي والاقتصادي طويل المدى.

وسلط الاجتماع الضوء على تنامي حضور المجمع على الساحة الدولية عبر الشراكات الإستراتيجية والمشاركة في الفعاليات العالمية والبرامج التعاونية، بما يعزز مكانة الشارقة بوابةً تربط بين منظومات الابتكار الإقليمية والعالمية.

وعكس عقد الاجتماع في مرافق صيانة الطائرات الجديدة التابعة لشركة العربية للطيران مستوى التعاون بين المجمع والمؤسسات الوطنية الرائدة في دعم الابتكار والصناعات المتقدمة والقطاعات الاقتصادية المستقبلية في إمارة الشارقة.

ويواصل مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار تعزيز دوره كمحفّز للابتكار والتنمية المستدامة، من خلال بناء منظومة متكاملة تجمع بين القطاعين الأكاديمي والحكومي والقطاع الصناعي ورواد الأعمال لتحويل الأفكار إلى حلول مبتكرة ذات أثر عالمي.