180 لاعباً يشاركون في مهرجان ثلاثيات الكرة الطائرة بالشارقة

الشارقة في 21 مايو / وام / نظم مجلس الشارقة الرياضي مهرجان ثلاثيات الكرة الطائرة بمشاركة ستة أندية هي مليحة والمدام والذيد والبطائح وكلباء وخورفكان، وذلك ضمن جهود المجلس الرامية إلى دعم الأنشطة التنافسية وتطوير مستويات اللاعبين في المراحل السنية المختلفة.

وأقيم المهرجان على ست مراحل، وشهد مشاركة 180 لاعباً تم توزيعهم على أربع مجموعات وفق المستويات الفنية، فيما استضافت صالة نادي مليحة ختام المنافسات.

يأتي تنظيم المهرجان في إطار تعزيز النشاط التنافسي، وتطوير مهارات اللاعبين، واكتشاف المواهب الواعدة في الفئات السنية المبكرة.

وأسفرت النتائج النهائية عن فوز نادي خورفكان الرياضي بالمركز الأول، فيما جاء نادي كلباء الرياضي في المركز الثاني، وحل نادي مليحة في المركز الثالث.

وفي ختام المهرجان، تم تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بحضور عمران الجسمي مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير بمجلس الشارقة الرياضي، والوليد بن محمد المشحوط خبير الكرة الطائرة بالإدارة.