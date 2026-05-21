"الشارقة للإذاعة والتلفزيون" تسهم في تحقيق أمنيات أبناء "الشارقة للتمكين الاجتماعي"

الشارقة في 21 مايو / وام / أسهمت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون في تحقيق عدد من أمنيات أبناء مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي من فاقدي الأب، وذلك عبر مشروع "سدرة الأمنيات" الرامي إلى إدخال الفرحة لقلوبهم وتعزيز إحساسهم بالاحتواء المجتمعي، في خطوة تعكس التزام الهيئة الثابت بدعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية الهادفة لتمكين الأبناء وتحسين جودة حياتهم.

وأكدت مريم الخليفة، مدير إدارة العلاقات العامة والشراكات في مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، أن مبادرة "سدرة الأمنيات" نجحت منذ انطلاقتها وحتى الشهر الجاري في تحقيق 3995 أمنية، موضحة أن المشروع يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية المؤسسة لتلبية الاحتياجات النفسية والمعنوية للأبناء، وأشادت في الوقت ذاته بمساهمة هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون التي تجسد نموذجاً متميزاً للشراكات المجتمعية المستدامة.

وأوضحت الدكتورة منى عبدالعزيز، مديرة برامج قناة الشارقة، أن مشاركة الهيئة تنبع من رسالتها الإعلامية الساعية لنشر قيم التكافل والأمل وإبراز المبادرات ذات الأثر العميق، مؤكدة أهمية هذا التكامل المؤسسي في دعم الجهود الشاملة لمؤسسة التمكين الاجتماعي التي تواصل تقديم الرعاية المتكاملة للأيتام وأسرهم في مختلف الجوانب الاجتماعية والنفسية والأكاديمية والصحية.