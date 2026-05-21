شراكة بين "إقامة دبي" وأكاديمية دبي للإعلام لتعزيز التكامل الإعلامي والمعرفي

دبي في 21 مايو / وام / وقعت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي (إقامة دبي) اتفاقية شراكة إستراتيجية مع أكاديمية دبي للإعلام، التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، في خطوة تعكس تكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية والإعلامية في دعم مسيرة دبي التنموية، وتعزيز نموذج الاتصال الحكومي القائم على المعرفة والابتكار وصناعة الأثر المجتمعي المستدام.

وتأتي الاتفاقية في إطار توجهات دبي نحو ترسيخ شراكات نوعية تدعم الاقتصاد المعرفي، وتعزز التكامل المؤسسي بين القطاعات الحيوية، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ، ورؤية دبي في ترسيخ مكانتها كأفضل مدينة للعيش والعمل والابتكار، إلى جانب دعم توجهات دولة الإمارات في بناء منظومة إعلامية ومعرفية متقدمة قادرة على مواكبة التحولات المستقبلية وتسريع تبنّي الحلول الرقمية والابتكارية.

وتركّز الاتفاقية على تطوير مجالات التعاون الإعلامي والمعرفي والمؤسسي بين الجانبين، من خلال تنفيذ برامج تدريبية وتطويرية، وتبادل الخبرات والتجارب المؤسسية، إلى جانب التعاون في المبادرات والأنشطة المشتركة التي تسهم في تعزيز المحتوى الإعلامي الحكومي وتطوير أدوات الاتصال المؤسسي الحديثة.

وأكد سعادة الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، أن الاتفاقية تعكس نهج دبي في بناء شراكات إستراتيجية عابرة للتخصصات، تقوم على التكامل بين الإعلام والعمل الحكومي، وتسهم في تطوير منظومة اتصال أكثر تأثيراً وارتباطاً بالإنسان والمجتمع، وقال : إن الإعلام اليوم شريك رئيسي في صناعة الوعي وتعزيز الثقة وترسيخ الصورة الحضارية للدول، ومن هذا المنطلق نؤمن في إقامة دبي بأهمية بناء شراكات مؤسسية تواكب التحولات المتسارعة، وتدعم نقل التجارب الحكومية الناجحة بأساليب حديثة تعكس مكانة دبي وريادتها العالمية.

وأضاف : تأتي هذه الاتفاقية امتداداً لرؤية قيادتنا الرشيدة في ترسيخ التكامل بين مختلف القطاعات، وتعزيز الاستثمار في المعرفة والابتكار ورأس المال البشري، بما يسهم في تطوير خدمات حكومية أكثر مرونة واستباقية، ويعزز تنافسية دبي عالمياً.

وقالت منى بوسمرة، رئيسة أكاديمية دبي للإعلام، إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار حرص الأكاديمية على بناء شراكات إستراتيجية مع المؤسسات الحكومية في الدولة، بما يسهم في دعم منظومة الإعلام الوطني وتطوير القدرات البشرية وفق أحدث المعايير المهنية والتقنية.

وأضافت أن أكاديمية دبي للإعلام، باعتبارها الذراع الأكاديمي والتدريبي لمؤسسة دبي للإعلام، تواصل العمل على توفير بيئة تعليمية وتدريبية متطورة تواكب مستقبل الإعلام والتحول الرقمي، وتسهم في إعداد جيل إعلامي يمتلك أدوات الابتكار والمعرفة والقدرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في القطاع الإعلامي.

وأشارت منى بوسمرة إلى أن التعاون مع الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي يفتح آفاقاً جديدة للتكامل بين الجانبين في مجالات البحث والتطوير وتنظيم المبادرات والفعاليات المشتركة، بما يعزز تبادل المعرفة والخبرات، ويدعم توجهات حكومة دبي نحو بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والاستدامة.

وتجسد الاتفاقية توجهاً مؤسسياً يعزز التكامل بين العمل الحكومي والإعلامي، ويرسخ ثقافة التعاون المعرفي وتبادل الخبرات، بما يدعم تطوير الكفاءات الوطنية، ويرتقي بجودة المحتوى الإعلامي، ويسهم في بناء منظومة اتصال حكومي أكثر مرونة وابتكاراً، قادرة على مواكبة أولويات المرحلة المقبلة وتحويل الإنجازات المؤسسية إلى رسائل مؤثرة تعزز ثقة المجتمع وترسخ المكانة العالمية لدبي.