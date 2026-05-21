"نيويورك أبوظبي" تحتفي بتخريج دفعة 2026 الأكبر منذ تأسيسها

أبوظبي في 21 مايو / وام / نظمت جامعة نيويورك أبوظبي حفل التخرج الثالث عشر لتكريم دفعة 2026، وهي الأكبر منذ تأسيسها عام 2010، إذ ضمت نحو 600 طالب وطالبة يمثلون أكثر من 80 دولة.

حضر الفعالية إيفان تشيسلر، رئيس مجلس أمناء جامعة نيويورك، وريما المقرب، عضو مجلس أمناء جامعة نيويورك، وليندا ميلز، رئيسة جامعة نيويورك، إلى جانب عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات.

وأشاد إيفان تشيسلر، بالخريجين وحرصهم على الاستفادة من التجربة التعليمية التي توفرها الجامعة.

وأشار إلى أن جامعة نيويورك أبوظبي توفر تجربة تعليمية رصينة في بيئة أكاديمية متميزة تضم طلاباً وأساتذة من مختلف الثقافات حول العالم.

من جانبه، أشاد فابيو بيانو، نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي بالإنابة، بخريجي الجامعة، مؤكداً أنهم سيمثلون مورداً مهماً للعالم بما يحملونه من ذكاء ومهارات.

ومنذ تأسيسها، تعتمد جامعة نيويورك معايير قبول تعد من بين الأكثر صرامة في العالم، كما تصنف ضمن أفضل 31 جامعة عالمياً وفق تصنيف مؤسسة تايمز للتعليم العالي.

ويتأهل للدراسة في جامعة نيويورك أبوظبي نخبة من الطلاب من مختلف أنحاء العالم، ويضم المجتمع الطلابي أكثر من 2200 طالب وطالبة من طلبة البكالوريوس والدراسات العليا من خلفيات متنوعة.

وقد حصل خريجو الجامعة على عدد من المنح المرموقة، منها 25 منحة رودس، و22 منحة شوارزمان، و26 منحة إيراسموس موندوس، و12 زمالة أكاديمية ينشينغ.

ولم يتأهل للانضمام إلى دفعة 2026 سوى نحو 4 % من المتقدمين، وتميّز طلاب هذه الدفعة خلال سنواتهم الدراسية الأربع بتفوقهم في الأنشطة الأكاديمية والاجتماعية، فيما حصل 80 % من الخريجين على فرصة تدريب عملي واحدة على الأقل خلال مسيرتهم الأكاديمية في مؤسسات إقليمية ودولية رائدة، من بينها بلومبرغ، وغوغل، ومبادلة، وبروكتر وغامبل، والأمم المتحدة، وغيرها.

ويعتزم عدد من الخريجين مواصلة دراساتهم العليا بعد قبولهم في نخبة من الجامعات العالمية، منها كلية الشؤون الدولية والعامة في جامعة كولومبيا، وجامعة هارفارد، وجامعة إمبيريال كوليدج لندن، وجامعة أكسفورد.