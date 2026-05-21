"ديوا" ترسخ تفوقها المؤسسي محليا ودوليا بـ 502 جائزة

دبي في 21 مايو / وام / حصدت هيئة كهرباء ومياه دبي"ديوا" 502 جائزة محلية وإقليمية وعالمية مرموقة خلال العقد الممتد من عام 2015 وحتى 2025، لتؤكد بذلك مكانتها الريادية وتصدرها لثلاثة عشر مؤشر أداء رئيسي على مستوى العالم.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن هذه الإنجازات المتتالية تأتي ثمرة لتوجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها في ترسيخ ثقافة التميز والابتكار والاستدامة، مشيراً إلى أن الهيئة تضع إسعاد المتعاملين في صميم أولوياتها عبر توفير خدمات رقمية استباقية ذكية تستند إلى أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.

وشهد عام 2025 تتويج الهيئة بمجموعة بارزة من الجوائز العالمية، حيث نالت ست جوائز ضمن "أفضل الأعمال" في المملكة المتحدة تقديراً لجهودها في العمل المناخي والاستدامة والابتكار، وجائزة "الإمارات تبتكر" للريادة الرقمية.

كما تميزت الهيئة مالياً بفوز مجمع حصيان بجوائز لأفضل صفقة مالية في الشرق الأوسط، وحصدت ثلاث جوائز من "براندون هول" الأمريكية لتميزها في الذكاء الاصطناعي التوليدي والتأثير الاجتماعي، إلى جانب جائزتين من "رويترز" العالمية لانتقال الطاقة، وجائزة "سيل" الأمريكية لاستدامة الأعمال.

وعززت الهيئة سجلها بخمس جوائز من مجلس السلامة البريطاني في مجالات الصحة والسلامة والبيئة ورفاهية الموظفين، فضلاً عن فوزها بجائزة أفضل تقنية طاقة مبتكرة ضمن "جوائز آسيا للطاقة 2025".