اكتشاف بترولي جديد في مصر باحتياطيات 330 مليار قدم مكعب من الغاز

القاهرة في 21 مايو / وام / أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية تحقيق كشف بترولي جديد في الصحراء الغربية، يعد الأكبر خلال آخر 15 عاماً، باحتياطيات أولية تقدر بنحو 330 مليار قدم مكعب من الغاز و10 ملايين برميل من المتكثفات البترولية والزيت الخام، بإجمالي 70 مليون برميل مكافئ.

وأوضحت الوزارة أن الكشف تحقق من خلال البئر الاستكشافية "بستان جنوب 1X"، التي تم حفرها بواسطة الحفار EDC 9، حيث كشفت البئر عن عدة خزانات من الحجر الرملي والجيري بصافي سمك إنتاجي يبلغ 400 قدم، بما يعكس الأهمية الاقتصادية والإنتاجية للاكتشاف.

ويأتي الكشف الجديد من خلال شركة عجيبة للبترول، الكيان الاستثماري المشترك بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إيني الإيطالية، في إطار جهود تكثيف عمليات البحث والاستكشاف بالمناطق المتاخمة للحقول القائمة، بما يسهم في خفض تكلفة الإنتاج وتسريع وضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج.