علي راشد النعيمي يلتقي منسق الشؤون الخارجية في البرلمان الأوربي

ستراسبورغ في 21 مايو/ وام/ بحث معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، مع سعادة آدم بيلان منسق الشؤون الخارجية في حزب المحافظين بالبرلمان الأوروبي، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في عدد من الملفات السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك، وذلك خلال لقائهما في مقر البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ في الجمهورية الفرنسية.

حضر اللقاء سعادة كل من سارة محمد فلكناز عضو المجلس الوطني الاتحادي، ومحمد إسماعيل السهلاوي سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا، ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، والاتحاد الأوروبي.

وتناول اللقاء الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب أهمية تطوير الشراكات الدولية في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف، والتصدي لخطابات الكراهية والتدخلات الخارجية التي تستهدف أمن الدول واستقرار المجتمعات.

وأكد معالي الدكتور علي النعيمي أن دولة الإمارات العربية المتحدة تنطلق في سياستها ونهجها من رؤية ترتكز على الاعتدال والتسامح والانفتاح، والعمل على بناء جسور الحوار والتفاهم بين الشعوب، مشيراً إلى أهمية تكاتف الجهود الدولية لحماية المجتمعات، خصوصاً فئة الشباب، من التنظيمات المتطرفة والأفكار الهدامة.

وشدد معاليه على أهمية حماية أمن الطاقة وحرية الملاحة الدولية، وتعزيز التعاون الدولي للحفاظ على استقرار المنطقة ودعم مسارات التنمية والسلام.

من جانبه، أكد سعادة آدم بيلان أهمية تعزيز التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيداً بدورها الفاعل في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وجهودها في مكافحة التطرف وتعزيز ثقافة التسامح والحوار.