“المواي تاي” يعتمد برامج تطوير شاملة لدعم المنتخبات الوطنية وتوسيع قاعدة الممارسين

أبوظبي في 21 مايو /وام/ أعلن اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج عن خطط استراتيجية لإعداد ودعم المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة، استعدادًا للمشاركات الدولية، إلى جانب تنفيذ برامج تطوير اللاعبين بمختلف الفئات العمرية، بما ينسجم مع خطة الاتحاد لتوسيع قاعدة ممارسي اللعبة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد عُقد برئاسة سعادة عبدالله سعيد النيادي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للمواي تاي، رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي، وحضور ياسر سالم الساعدي، وطارق محمد المهيري، وعلي خوري، وفرح سالم، ومريم القبيسي، وخالد السويدي، أعضاء المجلس .

استعرض المجلس، خلال الاجتماع الذي عُقد بمقر الاتحاد في أبوظبي، أبرز المنجزات التي تحققت خلال المرحلة الماضية، وناقش مستجدات أجندة مسابقات الموسم الحالي، والبطولات المحلية المقبلة.

وتناول الاجتماع تقارير اللجان الفنية والتنظيمية، وآليات تعزيز مشاركة الأندية والأكاديميات في البطولات المحلية، إلى جانب متابعة برامج تطوير الحكام والمدربين، ورفع كفاءة المنظومة الفنية والإدارية، بما يسهم في دعم مسيرة اللعبة والارتقاء بمستوياتها محليًا ودوليًا.

وأشاد سعادة عبدالله سعيد النيادي بجهود أعضاء مجلس الإدارة وفرق العمل واللجان المختلفة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تستوجب مواصلة البناء على المكتسبات المحققة، والمضي قدمًا نحو تحقيق الأهداف المرسومة.

وقال النيادي: “يواصل اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج تنفيذ خططه التطويرية وفق رؤية واضحة المعالم، تستهدف الارتقاء بمنظومة اللعبة، وتوسيع قاعدة الممارسين، وتهيئة البيئة المناسبة للاعبين والأندية والأكاديميات، بما يدعم مسيرة منتخباتنا الوطنية ويعزز حضور الإمارات في مختلف البطولات والاستحقاقات”.

وأضاف: “نحرص على الاستمرار في تقديم الأنشطة والبرامج الفنية التي تسهم في اكتشاف المواهب ورفع مستويات اللاعبين، إلى جانب تطوير منظومتي الحكام والمدربين، سعيًا نحو بناء قاعدة رياضية متينة ومستدامة لرياضتي المواي تاي والكيك بوكسينج في الإمارات”.