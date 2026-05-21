بورصة الخليج للسلع تحقق رقماً قياسياً جديداً بتداول يومي بلغ 21.78 مليون برميل

دبي في 21 مايو/وام/ أعلنت بورصة الخليج للسلع اليوم تسجيل أعلى حجم تداول يومي منذ تأسيسها بعدما تم تداول أكثر من 21783 عقداً في 20 مايو الجاري بما يعادل 21.78 مليون برميل من خام عُمان.

يعكس هذا الإنجاز وفق بيان صادر عن البورصة اليوم، تزايد اعتماد المشاركين في السوق على عقد عُمان الآجل كمؤشر رئيسي ومرجع تسعيري للنفط الخام في الشرق الأوسط والذي يصدّر إلى آسيا، لا سيما في ظل التوترات الإقليمية التي تشهدها المنطقة.

وقال رائد بن خليفة السلامي، مدير عام البورصة، إن هذا الرقم القياسي في التداول مرة أخرى يؤكد ثقة السوق بعقد عُمان الآجل كمؤشر تسعير شفاف مرتبط بالتسليم الفعلي للنفط الخام في الشرق الأوسط.

يعد عقد خام عُمان الآجل أكبر عقود النفط الخام من حيث التسليم الفعلي في العالم.

ومنذ عام 2007، تم تداول أكثر من 23 مليار برميل من النفط الخام عبر البورصة، فيما تجاوزت الكميات التي تم تسليمها عبر آلية التسليم التابعة للبورصة 3 مليارات برميل.