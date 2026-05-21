"قضاء الشارقة" يبحث مستهدفات التطوير المؤسسي والتحول الرقمي

الشارقة في 21 مايو / وام / ناقشت دائرة القضاء خلال الاجتماع الأول للجنة العليا للتنسيق والمتابعة التنفيذية الذي عقد اليوم بمقرها عددا من الملفات الإستراتيجية والتطويرية المرتبطة بمنظومة العمل القضائي والإداري.

ترأس الاجتماع سعادة القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء، بحضور سعادة القاضي أحمد الملا رئيس محكمة النقض، وسعادة الدكتورة سلامة الكتبي رئيس محاكم التفتيش، وسعادة القاضي الدكتور سعيد علي بحبوح رئيس المحاكم الاستئنافية، وسعادة القاضي الدكتور عمر الغول رئيس المحاكم الابتدائية، والشيخ فيصل المعلا أمين عام مجلس القضاء، إلى جانب عدد من القضاة ومدراء الإدارات العامة ومدراء الإدارات.

وتناول الاجتماع رؤية الاتصال الحكومي في دائرة القضاء ومشاركة الدائرة في جوائز التميز إلى جانب استعراض منظومة التحول الرقمي ومشاريع التطوير المؤسسي وبحث نظام الأمانات والخطط المرتبطة برفع كفاءة الخدمات وتعزيز جودة الأداء المؤسسي.

وأكد سعادة القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي أهمية العمل كمنظومة متكاملة لتسريع الإجراءات ووضع الحلول للتحديات في مدد زمنية قياسية بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويدعم مستهدفات التطوير والتحول الرقمي في دائرة القضاء، مشيرا إلى أهمية التكامل بين الإدارات وتوحيد الجهود بما يسهم في تطوير منظومة العمل القضائي والإداري والارتقاء بجودة الخدمات وفق أفضل الممارسات المؤسسية.