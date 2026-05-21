علي راشد النعيمي يلتقي رئيسة وفد العلاقات مع إيران في البرلمان الأوروبي

ستراسبورغ في 21 مايو/وام/ التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، سعادة هنا نيومان رئيسة وفد العلاقات مع إيران في البرلمان الأوروبي، بحضور سعادة سارة محمد فلكناز عضو المجلس، وذلك في مقر البرلمان بمدينة ستراسبورغ الفرنسية.

جرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في المنطقة، وأمن الملاحة البحرية، وأهمية تعزيز الجهود الدولية للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكد معالي الدكتور علي النعيمي أن الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الإمارات ودول الخليج والأردن، وممارسات النظام الإيراني في المنطقة، أسهمت في تصاعد التوترات وزعزعة الاستقرار، مشيراً إلى الدور الذي يقوم به الحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له في تصدير العداء والفوضى والتدخل في شؤون دول المنطقة، بما يمثل تهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليميين.

ونوه معاليه إلى أن استهداف إيران لمحطة براكة للطاقة النووية السلمية يمثل تصعيداً خطيراً وتهديداً مباشراً لأمن المنشآت المدنية الحيوية وأمن المنطقة، ويعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، مؤكداً أهمية حماية المنشآت المدنية ومصادر الطاقة والبنية التحتية الاستراتيجية من أي تهديدات أو اعتداءات.

وشدد معاليه على أهمية حماية حرية الملاحة البحرية والممرات التجارية العالمية، باعتبارها شرياناً أساسياً للاقتصاد العالمي وأمن الطاقة، مؤكداً ضرورة التزام المجتمع الدولي بالتصدي لأي تهديدات تستهدف أمن الملاحة أو استقرار المنطقة.

وشدد معاليه على أن الاستثمار في التعليم وتعزيز قيم التسامح والاعتدال والحوار يمثل خط الدفاع الأول لحماية الأجيال من الأفكار المتطرفة وخطابات الكراهية، مشيراً إلى أهمية بناء منظومات تعليمية وثقافية تسهم في ترسيخ الوعي والانفتاح والتعايش بين الشعوب.

من جانبها، أعربت سعادة هنا نيومان عن رفضها للممارسات الإيرانية التي تسهم في زعزعة أمن المنطقة واستقرارها، مؤكدة أهمية امتثال إيران لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، والعمل على منع الاعتداءات وحماية الممرات البحرية وحرية الملاحة الدولية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.