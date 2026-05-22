علي راشد النعيمي يلتقي رئيس شبكة الاتفاق الإبراهيمي في البرلمان الأوروبي

ستراسبورغ - فرنسا في 22 مايو/ وام/ التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، سعادة لوكاس ماندل رئيس شبكة الاتفاق الإبراهيمي، عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، وذلك في مقر البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ في الجمهورية الفرنسية.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون البرلماني، وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها دعم جهود السلام والاستقرار، وتعزيز قيم التسامح والتعايش والحوار بين الشعوب والثقافات.

وأكد معالي الدكتور علي النعيمي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتبنى نهجاً ثابتاً يقوم على نشر قيم الاعتدال والانفتاح وتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات، انطلاقاً من إيمانها بأن السلام والتعايش يمثلان الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية والاستقرار والازدهار.

وأشار إلى أن اتفاقات أبراهام ساهمت في ترسيخ الحوار وبناء جسور الثقة والتعاون بين الشعوب، وأسهمت في فتح آفاق جديدة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية، بما يدعم استقرار المنطقة ويعزز فرص التنمية والازدهار.

وشدد معاليه على أهمية تكثيف الجهود الدولية لمواجهة الفكر المتطرف وخطابات الكراهية والتنظيمات التي تستغل الدين لتحقيق أهداف سياسية وأيديولوجية، مؤكداً أن الاستثمار في التعليم والثقافة يمثل ركيزة أساسية لبناء مجتمعات أكثر استقراراً وانفتاحاً.

وأكد أهمية تعزيز الشراكات الدولية والتعاون البرلماني لدعم المبادرات التي ترسخ التعايش الإنساني، وتسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

من جانبه، أشاد سعادة لوكاس ماندل بالدور الريادي الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم السلام والاستقرار، وتعزيز ثقافة التسامح والحوار والتعاون بين الشعوب، مؤكداً أهمية مواصلة العمل المشترك لدعم المبادرات التي تعزز التعايش والاستقرار في المنطقة والعالم.