"صحة أبوظبي" تطلق أول شبكة جراحية ذكية عالمياً مدعومة بالذكاء الاصطناعي

أبوظبي في 22 مايو/ وام/ أطلقت دائرة الصحة - أبوظبي، بالشراكة مع "جونسون آند جونسون"، أول شبكة جراحية ذكية من نوعها عالمياً مدعومة بالذكاء الاصطناعي، في خطوة نوعية تجسد ريادة أبوظبي في تسخير التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لإعادة رسم ملامح مستقبل الرعاية الصحية والجراحية على المستوى العالمي.

وتستند المبادرة إلى بنية تحتية صحية رقمية متكاملة طورتها أبوظبي، بهدف ربط غرف العمليات ضمن منظومة ذكية موحدة قائمة على البيانات والرؤى السريرية اللحظية، بما يعزز دقة العمليات الجراحية وكفاءتها، ويدعم اتخاذ القرار السريري، ويرتقي بتجربة المرضى ومخرجاتهم الصحية، فضلاً عن ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لتطوير وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي الجراحي على نطاق واسع.

وتعتمد الشبكة على منظومة "Polyphonic™" الرقمية المفتوحة التابعة لشركة "جونسون آند جونسون"، بالتعاون مع شركاء التكنولوجيا الحاليين، من بينهم "Amazon Web Services، وNVIDIA، وCore42"، بما يسهم في بناء بيئة جراحية ذكية ومترابطة تتيح التحليل الفوري للبيانات، وتعزز تبادل المعرفة والخبرات، وتدعم تطوير نموذج صحي متجدد يتعلم ويتطور بصورة مستمرة مع كل إجراء جراحي.

وستربط الشبكة غرف العمليات في كل من كليفلاند كلينك أبوظبي، و بيورهيلث ومجموعة ميديكلينيك، وأن أم سي للرعاية الصحية، بما يمنح الفرق الطبية وصولاً لحظياً إلى تحليلات متقدمة ورؤى سريرية دقيقة تدعم الجراحين أثناء تقديم الرعاية، وتسهم في تعزيز جودة العمليات الجراحية، وتسريع التعلم المشترك، ورفع كفاءة الأداء السريري، ودفع الابتكار المستمر عبر مختلف المؤسسات الصحية.

وقالت سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، إن أبوظبي تواصل ترسيخ مكانتها بين أكثر المنظومات الصحية الذكية تقدماً عالمياً، عبر توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي والمعرفة المشتركة لتحويل الابتكار إلى أثر صحي مستدام.

وأكدت أن الشبكة الجراحية الذكية، بالشراكة مع "جونسون آند جونسون"، تؤسس لنموذج جراحي عالمي أكثر دقة وكفاءة واستباقية، يمكّن الأطباء من اتخاذ قرارات سريرية أكثر ذكاءً، ويحوّل كل عملية جراحية إلى مصدر معرفي يسهم في تطوير العمليات اللاحقة وتعزيز مستويات الأمان والدقة.

وأضافت سعادتها أن المبادرة تجمع، تحت مظلة حوكمة موحدة تقودها دائرة الصحة - أبوظبي، المستشفيات والمؤسسات الأكاديمية والشركاء البحثيين ورواد التكنولوجيا، بما يدعم جمع وتحليل البيانات الجراحية بصورة آمنة ومنظمة، فيما يسهم في تطوير الجيل القادم من حلول الذكاء الاصطناعي الجراحي، الأمر الذي يرسخ نموذج تعلم مستمر يسرّع وتيرة الابتكار، ويدعم الاستخدام الآمن للحلول الجراحية المتقدمة، ويعزز التعاون السريري على مستوى العالم.

من جانبه، أكد هاني أبو حلقة، رئيس مجموعة الجراحة في قطاع التكنولوجيا الطبية في شركة "جونسون آند جونسون"، أن التعاون مع دائرة الصحة - أبوظبي يجسد رؤية مشتركة لتسريع تطوير الجيل الجديد من حلول الذكاء الاصطناعي الجراحي، ودفع آفاق الابتكار الطبي بما يعزز دعم الجراحين ويرتقي بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى حول العالم.

وبالنسبة للمرضى، تتيح هذه المبادرة إمكانية إجراء عمليات جراحية أكثر دقة، وتعزيز اتساق معايير الرعاية، والارتقاء بالتجربة الجراحية بصورة شاملة، فيما توفر للأطباء أدوات أكثر ذكاءً لدعم اتخاذ القرار، وفرصاً أوسع للتعلم والتطوير المهني المستمر، بما يعزز كفاءة المنظومة الصحية ويرسخ مكانة أبوظبي في طليعة الابتكار الطبي عالمياً.