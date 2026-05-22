مركز جامع الشيخ زايد الكبير يعزز الحوار الثقافي في منتدى قازان

قازان في 22 مايو/ وام/ سلط مركز جامع الشيخ زايد الكبير، خلال المنتدى الاقتصادي الدولي السابع عشر "روسيا – العالم الإسلامي: منتدى قازان 2026"، الذي عقد في مدينة قازان، بجمهورية تتارستان الروسية، بمشاركة مسؤولين وصناع قرار وممثلي مؤسسات ثقافية ودينية وأكاديمية من أكثر من 100 دولة، الضوء على جهوده في تعزيز التقارب الثقافي والإنساني، من خلال مشاركته الثرية في جلسات ونقاشات المنتدى.

فقد شارك المركز في جلسة حوارية بعنوان "الحوار الإماراتي الروسي: الثقافة، التسامح، التعايش والسلام"، نظمتها سفارة دولة الإمارات في موسكو، وحظي جناحه بحضور لافت، حيث استعرض مجسما لجامع الشيخ زايد الكبير، إلى جانب مجموعة من إصداراته الثقافية والمعرفية، وجهاز "الدليل" التفاعلي المتوفر بـ14 لغة، والمدعم بتقنيات الواقعين الافتراضي والمعزز، بما أتاح الاطلاع على الجامع والتعرف إلى رسالته وتفاصيله المعمارية الفريدة.

وأهدى المركز نخبة من إصداراته النوعية إلى كل من المكتبة الوطنية في تتارستان ومكتبة الجامعة الإسلامية في روسيا، في مبادرة تعكس دوره الريادي في توثيق ونشر الإرث الحضاري للجامع، وإبراز جماليات العمارة الإسلامية وقيمها الراسخة في التسامح والتلاقي الثقافي.

وفي جلسة "الحوار الإماراتي الروسي: والثقافة، والتسامح، والتعايش والسلام"، قدم سعادة الدكتور يوسف العبيدلي، مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير، ورقة تناولت الإسلام والتسامح والتعايش في دولة الإمارات، بحضور رستم مينيخانوف، حاكم جمهورية تتارستان، ومعالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، ومشاركة كاميل ساميغولين، مفتي جمهورية تتارستان، وعدد من المسؤولين والخبراء، وتطرقت الورقة إلى دور الإمارات وجامع الشيخ زايد الكبير في ترسيخ قيم التسامح والانفتاح، وأبرزت أهمية القوى الناعمة من فنون وبرامج ومبادرات أطلقها المركز بهدف نشر الاعتدال وتصحيح المفاهيم، وأكدت نجاح دولة الإمارات في بناء مجتمع متنوع ومتلاحم، تجسده مشاهد المشاركة الإنسانية التي يحتضنها الجامع، حيث تتلاشى الفوارق وتبرز نقاط الالتقاء بين مختلف الديانات والثقافات.

وزار وفد المركز، ضمن برنامج المنتدى، عدداً من المعالم الثقافية والدينية البارزة في جمهورية تتارستان، شملت زيارة الكرملين قازان الذي يتضمن مسجد قول شريف، وكاتدرائية البشارة وعدد من المتاحف والمعارض، كما زار المكتبة الوطنية في تتارستان، حيث اطلع الوفد على الجهود المبذولة في حفظ التراث الإسلامي والثقافي وتعزيز الحراك المعرفي والثقافي في المنطقة.

وعقد سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين في جامعة قازان الفيدرالية ومركز الحضارة، والجامعة الإسلامية الروسية، جرى خلالها بحث سبل التعاون في المجالات الثقافية والمعرفية، وتبادل الخبرات في مجالات البحث العلمي والحوار الحضاري، بما يعزز العلاقات الثقافية والأكاديمية بين دولة الإمارات وجمهورية تتارستان.

وفي إطار حضوره الدولي وتعزيز دوره الثقافي، شارك المركز بصفته ضيف شرف في حفل اختيار مدينة قازان عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لعام 2026، في خطوة تعكس المكانة الثقافية والحضارية التي تتمتع بها المدينة، ودورها في تعزيز الحوار الثقافي بين شعوب العالم الإسلامي، كما حضر اجتماع مجموعة الرؤية الإستراتيجية "روسيا – العالم الإسلامي"، وذلك في إطار تعزيز حضور المركز ضمن المحافل الدولية ذات الصلة، ودعم مسارات الحوار والتعاون الشامل بين روسيا والدول الإسلامية، ولا سيما في الجوانب الثقافية والحضارية.