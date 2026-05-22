مدينة دبي الملاحية تُدشّن "مركز الأعمال الملاحية" بقيمة 160 مليون درهم

دبي في 22 مايو/ وام/ أعلنت "مدينة دبي الملاحية"، إحدى مشاريع البنية التحتية التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، اليوم، عن افتتاح "مركز الأعمال الملاحية 2" الجديد، وهو برج تجاري بقيمة 160 مليون درهم، يضيف مساحات مكتبية إلى منظومة دبي البحرية والتجارية.

ويقع البرج الجديد في المنطقة التجارية في مدينة دبي الملاحية، وتم إنجازه خلال 20 شهراً، مع تأجير 78% من مساحاته قبل افتتاحه، بما يعكس الطلب القوي على المساحات التجارية عالية الجودة في مناطق الأعمال ذات الربط الإستراتيجي في دبي.

ويضم المركز 125 وحدة مكتبية حصرية فاخرة تتراوح مساحاتها بين 40 و980 متراً مربعاً، حيث يقدم المشروع فئتين من المكاتب: مكاتب مجهزة بالكامل جاهزة للتشغيل الفوري، ومكاتب بهياكل أساسية تمنح المستأجرين مرونة تخصيص مساحات عملهم وفق احتياجاتهم التشغيلية ومتطلبات هويتهم البصرية.

كما يضم البرج طابقاً مخصصاً للصحة والرفاهية؛ إلى جانب 480 موقفاً للمركبات، تشمل مواقف مخصصة للمركبات الكهربائية والهجينة وأخرى لأصحاب الهمم، إضافة إلى أنظمة مبانٍ ذكية مصممة للحد من استهلاك الطاقة.

وقد انتقل المقر الرئيسي لمدينة دبي الملاحية، إلى جانب قسم التراخيص في جافزا رسمياً، إلى "مركز الأعمال البحرية 2".

وقال أحمد الحمادي، الرئيس التنفيذي للعمليات، مدينة دبي الملاحية، إن الطلب القوي على التأجير المسبق في مركز الأعمال الملاحية يؤكد استمرار الثقة بمدينة دبي الملاحية كوجهة إستراتيجية للشركات العاملة في القطاعات البحرية والقطاعات المرتبطة بالتجارة، وتعكس مثل هذه المشاريع الحرص على إنشاء مساحات عالية الجودة تتكامل مع بنيتنا التحتية المحورية، كما أن تعزيز الطاقة الاستيعابية للمساحات التجارية الفاخرة ضمن هذه المنظومة يدعم الشركات الراغبة في العمل على مقربة من الموانئ ومرافق إصلاح السفن والبنية التحتية اللوجستية وشبكات التجارة الإقليمية، ويحقق قيمة طويلة الأمد للمستأجرين والمستثمرين.

حضر الافتتاح، معالي عبد الله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وعبد الله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية، المجمعات والمناطق الاقتصادية في مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" وأحمد الحمادي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مدينة دبي الملاحية والمهندس عبد الله بلهول، الرئيس التنفيذي لـ"تراخيص"، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في "دي بي ورلد".