بنك دبي الإسلامي يدعم "الفجيرة الخيرية" بمليون درهم لكسوة العيد

الفجيرة في 22 مايو/ وام/ تلقت جمعية الفجيرة الخيرية، دعما ماليا بقيمة مليون درهم من بنك دبي الإسلامي، للمساهمة في تنفيذ مشروع كسوة العيد، الهادف إلى توفير الملابس ومستلزمات العيد للأيتام والأسر المتعففة والمحتاجة وذلك ضمن جهود تعزيز التكافل المجتمعي وإدخال الفرحة على المستفيدين قبيل عيد الأضحى المبارك.

وأكدت الجمعية أن هذا المشروع يأتي ضمن حملتها "عطاؤكم فرحة"، وسيستفيد منه الأسر والأيتام المسجلين ضمن كشوفات الجمعية، حيث سيتم توزيع الكسوة من خلال آليات منظمة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بما يعزز الاستقرار الأسري ويرسم البسمة على وجوه الأطفال في هذه المناسبة المباركة.

وقال سعادة يوسف المرشودي، مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية، إن هذا الدعم يعكس الشراكة المجتمعية الفاعلة بين المؤسسات المصرفية والخيرية في الدولة، ويجسد قيم العطاء والتراحم التي يتميز بها المجتمع الإماراتي.

وثمن الدعم الذي يقدمه بنك دبي الإسلامي لمشروع كسوة العيد، والذي سيسهم في إسعاد آلاف الأسر والأطفال المستفيدين من خدمات الجمعية، ويعزز قدرة الجمعية على الوصول إلى أكبر شريحة من المحتاجين قبل حلول عيد الأضحى المبارك حيث يعد بنك دبي الإسلامي شريكا إستراتيجيا للجمعية وداعما لبرامجها الإنسانية والخيرية.

وأشار إلى أن الجمعية تواصل تنفيذ برامجها الموسمية والإنسانية وفق خطط مدروسة، بالتعاون مع الشركاء والداعمين من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، بما يرسخ ثقافة المسؤولية المجتمعية والعمل الإنساني المستدام.

ويأتي هذا التبرع ضمن مبادرات المسؤولية المجتمعية التي يحرص بنك دبي الإسلامي على تنفيذها دعماً للمشروعات الإنسانية والخيرية في دولة الإمارات، بما يسهم في دعم الفئات المستحقة وتعزيز قيم التضامن والتكافل في المجتمع.