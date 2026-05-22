اتفاقية شراكة في الرحلات بين "فلاي دبي" والخطوط القبرصية

دبي في 22 مايو / وام / أعلنت كل من فلاي دبي والخطوط الجوية القبرصية عن اتفاقية شراكة جديدة في الرحلات بهدف تعزيز رحلات الربط الدولية وتوفير خيارات سفر إلى شبكة واسعة من الوجهات عبر إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتتيح هذه الشراكة للعملاء السفر بمسار وحجز رحلة واحدة مع ضمان التنسيق في مناولة الأمتعة وتبسيط إجراءات السفر عبر مطار دبي الدولي كمحور عالمي للسفر.

وبموجب هذه الاتفاقية سيحظى المسافرون على متن الخطوط الجوية القبرصية القادمين من لارنكا بفرصة السفر عبر محطة توقف واحدة في دبي، تتيح لهم الوصول إلى مجموعة واسعة من وجهات فلاي دبي مثل ألماتي وأستانا وكولومبو ودكا وجدة وكاتماندو وكرابي والكويت ولنكاوي وبينانغ وماليه والمدينة المنورة ومسقط والرياض.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز خيارات الربط الجوي بشكل كبير للمسافرين المغادرين من قبرص، حيث توفر لهم رحلات ربط سلسة عبر دبي للوصول إلى وجهات رئيسية للأعمال والترفيه ضمن شبكة فلاي دبي المتنامية.

وفي الوقت ذاته، تتيح الاتفاقية لمسافري فلاي دبي إمكانية السفر إلى قبرص من خلال رحلات الخطوط القبرصية المتجهة إلى لارنكا، مما يعزز من قطاعات السياحة والتجارة وسفر الأعمال بين قبرص والعديد من الأسواق الدولية.

ودخلت اتفاقية الربط الجوي حيز التنفيذ الآن، حيث أصبحت الحجوزات متاحة عبر قنوات البيع الخاصة بكلتا الناقلتين، وكذلك من خلال شركاء السفر المعتمدين لديهما.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، إن الاتفاقية الجديدة تُمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الربط الجوي وتوفير مزيد من الراحة للعملاء، وإن شراكات من هذا النوع تُعد ضرورية لضمان استمرارنا في تلبية احتياجات العملاء، وتسهيل حركة وحرية التجارة والسياحة عبر الأسواق التي نخدمها.

ومن جانبه، قال ثانوس باسكاليس، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القبرصية، إن هذه الشراكة مع فلاي دبي تمثل خطوة مهمة ضمن مسار التطور الاستراتيجي للخطوط الجوية القبرصية.

ومنذ عام 2009، أطلقت فلاي دبي أكثر من 100 وجهة جديدة لم تكن في السابق مخدومة برحلات طيران مباشر مع دبي.