مانشستر سيتي يعلن رحيل مدربه جوارديولا بعد مسيرة حافلة بالإنجازات

لندن في 22 مايو / وام / أعلن نادي مانشستر سيتي رسمياً رحيل مدربه الإسباني بيب جوارديولا عن القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنهاية الموسم الجاري، ليسدل الستار على واحدة من أنجح الحقبات في تاريخ النادي الإنجليزي.

ويغادر جوارديولا منصبه بعد مسيرة امتدت منذ عام 2016، قاد خلالها مانشستر سيتي إلى تحقيق 20 لقباً كبيراً محلياً وقارياً، في إنجاز غير مسبوق رسّخ مكانته بوصفه المدرب الأكثر نجاحاً في تاريخ النادي، وأسهم في ترسيخ هيمنة الفريق على الساحة الكروية الإنجليزية والأوروبية خلال العقد الأخير.

وأكد النادي في بيان له اليوم أن جوارديولا سيواصل ارتباطه بالمؤسسة الرياضية عبر توليه منصب السفير العالمي لمجموعة City Football Group، حيث سيشارك في دعم المشاريع التطويرية والإشراف على مبادرات فنية واستراتيجية ضمن أندية المجموعة حول العالم.

ووجه المدرب الإسباني رسالة وداع مؤثرة لجماهير النادي ومدينة مانشستر، استعاد خلالها أبرز المحطات التي عاشها خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن تجربته مع النادي والمدينة ستبقى محفورة في ذاكرته إلى الأبد.

وقال جوارديولا: "كانت رحلة استثنائية بكل المقاييس.. لا يوجد سبب محدد للرحيل، لكنني أشعر أن الوقت قد حان. ما سيبقى دائماً هو هذا الشعور العميق تجاه مانشستر سيتي، والجماهير، والمدينة، وكل الذكريات التي عشناها معاً".

وتوجّه المدرب الإسباني برسالة خاصة إلى لاعبيه، مثنياً على التزامهم وروحهم القتالية، ومؤكداً أنهم صنعوا إرثاً سيبقى خالداً في تاريخ النادي.

من جانبه، أكد معالي خلدون المبارك، رئيس مجلس إدارة مانشستر سيتي، أن العلاقة التي جمعت النادي بجوارديولا على مدار السنوات العشر الماضية قامت على الثقة والرؤية المشتركة، مشيراً إلى أن المدرب الإسباني أعاد تعريف مفاهيم النجاح والاستمرارية في كرة القدم الحديثة.

وقال: "ما حققه بيب مع مانشستر سيتي يتجاوز الألقاب والبطولات، إذ أسهم في بناء ثقافة راسخة للتميز والتطوير المستدام، وترك بصمة ستظل مؤثرة في تاريخ النادي وكرة القدم العالمية".