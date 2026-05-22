شرطة رأس الخيمة تطلق حملة توعوية لاشتراطات السلامة على الشواطئ

رأس الخيمة في 22 مايو / وام / أطلقت شرطة رأس الخيمة ممثلة في إدارتي الإعلام والعلاقات العامة وحماية ووقاية المجتمع حملة توعوية لاشتراطات السلامة على الشواطئ، تستمر لمدة شهر كامل بالتعاون مع مراكز الشرطة الشاملة وفقًا لمناطق الاختصاص.

وأشار المقدم راشد بلهون رئيس قسم الشرطة المجتمعية في إدارة حماية ووقاية المجتمع إلى أن إطلاق هذه الحملة يأتي ضمن جهود القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة للحفاظ على سلامة مرتادي الشواطئ خاصة مع حلول فصل الصيف الذي تُعتبر فيه الشواطئ ملاذًا رئيسيًا لأعداد كبيرة من الجمهور من الأسر والشباب على حد السواء.

وأضاف أن هذه الحملة التي انطلقت في الثامن عشر من الشهر الجاري وتستمر على مدار شهر كامل تشمل تتفيذ فرق العمل المختصة زيارات ميدانية في الفترة المسائية لشواطئ شعم والرمس والمعيريض ورأس الخيمة، لتوجيه حزمة متنوعة من النصائح والإرشادات الهادفة لضمان أعلى معايير السلامة للمرتادين، منها حث الأهالي على ضرورة مراقبة أبنائهم وعدم السماح لهم بالدخول لأعماق بعيدة قد تشكل تهديدًا على حياتهم وسلامتهم، بالإضافة إلى الالتزام بتعليمات المنقذين الموجودين على طول الشواطئ الحيوية بالإمارة، وغيرها من النصائح الهادفة لتأمين سلامة مرتادي الشواطئ.

وشدّد المقدم بلهون على أهمية تعاون مرتادي الشواطئ مع هذه الجهود الشرطية الساعية لمنع وقوع حوادث الغرق التي يروح ضحيتها الأبرياء والتي تترك الألم والحسرة في قلوب ذويهم.