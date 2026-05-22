مسؤولون وأدباء: الشارقة جعلت الثقافة الإماراتية والعربية محور تواصل عالمي مؤثر

الشارقة في 22 مايو / وام / أكد مسؤولون في مؤسسات وهيئات ثقافية وأكاديمية وإبداعية إماراتية أن مشاركة الشارقة ضيف شرف في الدورة الخامسة من معرض وارسو الدولي للكتاب 2026 الذي يقام خلال الفترة من 28 إلى 31 مايو الجاري تعكس مكانة الإمارة في المشهد الثقافي الدولي وتفتح مسارات جديدة للتواصل الحضاري بين الثقافتين العربية والأوروبية، مشيرين إلى أن الإمارة وضعت الثقافة الإماراتية والعربية في حوارٍ حقيقي ومؤثر مع مختلف ثقافات العالم ووضعتهما في مركز اهتمام شعوب وحضارات العالم.

وتحمل الشارقة إلى وارسو برنامجاً ثقافياً ومهنياً متكاملاً تحت شعار "حكاية حروف… بين حضارتين" بمشاركة 21 مؤسسة ثقافية إماراتية و36 كاتباً وشاعراً إماراتياً ضمن 35 فعالية تشمل 28 ندوة و4 أمسيات شعرية و3 ورش للأطفال تُقام في المعرض وفي جامعة وارسو ومكتبة غروخوتيكا العامة إضافة إلى 18 عرضاً موسيقياً تقدّم مختارات من التراث الإماراتي في حضور يبرز تنوع التجربة الثقافية الإماراتية ويتيح للجمهور البولندي التعرف إلى الأدب العربي والإماراتي عبر جلسات حوارية ولقاءات متخصصة فيما يشكّل جناح الشارقة منصة جامعة لعرض الإصدارات والمشاريع الثقافية بما يعزز فرص التبادل المعرفي ويدعم حضور الكتاب العربي في واحدة من أبرز منصات النشر في أوروبا.

وقال سعادة أحمد بن ركاض العامري الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب إننا نؤمن في دولة الإمارات بأن الكتاب حين يعبر الحدود يفتح للناس باباً إلى تاريخهم المشترك ويمنحهم لغة للتفاهم تحفظ خصوصية كل ثقافة وتكشف صلاتها بالآخر وبرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تحضر الإمارة في وارسو لتقدّم للقارئ البولندي صورة الثقافة العربية والإماراتية في حيويتها المعاصرة وعمقها التاريخي وهي بذلك لا تمثل الإمارات فقط بل تمثل الثقافة العربية والعالم العربي أجمع بكونها أول ضيف شرف عربي في وارسو.

وأضاف أنه بتوجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب أعددنا برنامجاً ثقافياً ومهنياً يضع الأدب والفنون والترجمة وصناعة النشر في مساحة حوار واحدة ويمنح الكتّاب والناشرين والقراء من الإمارات العربية المتحدة وبولندا فرصة مباشرة للتعارف والعمل المشترك وتعكس مشاركة المؤسسات الثقافية الإماراتية والمبدعين إلى جانب نظرائهم البولنديين إيمان الشارقة بأن الحضور في معارض الكتاب العالمية يجب أن يترجم إلى أثر مستدام يمتد في حركة الترجمة ويعزز الشراكات المهنية.

من جانبه قال سعادة الدكتور عبدالعزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث إن حضور المعهد ضمن جناح الشارقة الذي يجمع نخبة من المؤسسات الثقافية والأكاديمية الإماراتية يأتي ليقدّم إصدارات متخصصة في التراث الثقافي إلى جانب التعريف بمبادراته في صون التراث الثقافي غير المادي وتسليط الضوء على جهوده في توثيق الموروث ونقله للأجيال بأساليب معاصرة.

وقال الدكتور علي إبراهيم سالم المري رئيس دارة الدكتور سلطان القاسمي إن دارة الدكتور سلطان القاسمي تشارك ضمن وفد إمارة الشارقة المشارك في معرض بولندا – وارسو للكتاب حيث تعرض مجموعة مميزة من مقتنيات صاحب السمو حاكم الشارقة وتشمل خرائط جغرافية لفترات مختلفة من القرن 15 إلى القرن 19 ميلادي توضح التطور الحاصل في علم صناعة الخرائط الجغرافية وطباعتها كما تعرض الدارة في الجناح الخاص بها فيلماً وثائقياً عن دارة الدكتور سلطان القاسمي.

وأكد سعادة محمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون أن الهيئة ستواكب مشاركة إمارة الشارقة كضيف شرف في معرض وارسو الدولي للكتاب 2026 من خلال تغطية إعلامية شاملة ومتكاملة تنقل إلى الجمهور ملامح التجربة الثقافية والحضارية للإمارة وتعكس الرؤية الملهمة لصاحب السمو حاكم الشارقة القائمة على ترسيخ الكتاب والمعرفة جسراً للتواصل الإنساني والحوار بين الثقافات.

من جانبه قال سعادة عيسى يوسف مدير عام هيئة الشارقة للآثار إن الهيئة تهدف من المشاركة إلى إبراز القيمة العلمية الاستثنائية لموقع الفاية المُدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو بوصفه أحد أبرز المواقع المرتبطة بدراسات الهجرات البشرية المبكرة خارج إفريقيا إلى جانب التعريف بمنظومة المواقع الأثرية في الإمارة والتي تمثل مجتمعة سجلًا علميًّا متكاملًا لتطور الاستيطان البشري كما تستعرض نتاجها العلمي المتخصص في علم الآثار والذي يتجاوز 60 إصداراً حيث توثق بشكل منهجي نتائج أعمال التنقيب والدراسات الأثرية في الإمارة منذ أكثر من نصف قرن بما يعزز من تراكم المعرفة العلمية ويوفر مرجعًا مهمًّا للباحثين والمتخصصين.

من جهته قال الدكتور سلطان العميمي رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات إن حلول الشارقة ضيفاً على معرض وارسو الدولي للكتاب يعد امتداداً لمسيرة نجاحها في عالم النشر والثقافة وصناعة الكتاب ويضيف إلى سجل الإمارة الثقافي وحضور دولة الإمارات في المحافل الثقافية والأدبية الدولية تقديراً واعترافاً بالمستوى الذي وصلت إليه الجهود والمنجزات التي تحققت على يد القيادة الحكيمة.

من جانبه قال محمد بن دخين رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ إن المشاركة في معرض وارسو الدولي للكتاب فرصة مهمة لتعزيز حضور دولة الإمارات في المحافل الثقافية الدولية وتسليط الضوء على جهودها في حماية حقوق المؤلف ودعم الصناعات الإبداعية كما تتيح توسيع شبكة العلاقات مع الشركاء الدوليين وتبادل الخبرات واستكشاف فرص جديدة تسهم في تطوير منظومة إدارة حقوق النسخ.

من جانبه قال راشد الكوس المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين إن اختيار الشارقة ضيفَ شرفٍ في معرض وارسو الدولي للكتاب تأكيد على تحول دولة الإمارات إلى مركز مؤثر في صناعة النشر العالمية ونحن في جمعية الناشرين الإماراتيين نعتز بهذه المشاركة بوصفها امتداداً لرؤية استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى ترسيخ حضور المحتوى العربي في الأسواق الدولية.

وقالت مروة العقروبي المديرة التنفيذية لبيت الحكمة رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين إن مشاركة بيت الحكمة ضمن وفد إمارة الشارقة ضيف شرف المعرض محطة متجددة لمبادرة (الخراريف برؤية جديدة) التي انطلقت من الشارقة إلى دول مختلفة بهدف تعزيز الحوار الثقافي وتبادل الإبداع بين الشعوب.

وقال الدكتور امحمد صافي المستغانمي الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة إن مشاركة المجمع في جناح الشارقة ضيف شرف معرض وارسو الدولي للكتاب امتداد لمسار راسخ من التعاون العلمي واللغوي بين المجمع والجامعات البولندية وتعريفاً بمنجزاته المعرفية الكبرى وفي مقدمتها المعجم التاريخي للغة العربية الذي يقدّم للباحثين والدارسين صورة دقيقة عن حياة العربية وتحوّلات ألفاظها عبر القرون.

من جانبه قال فهد المعمري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات إننا نسعى من خلال مشاركتنا في الحدث إلى إبراز جهود الجمعية في دعم القراءة وتعزيز دور المكتبات كمراكز حيوية للتعلم المستدام والابتكار وتمكين الأفراد من الوصول إلى مصادر المعرفة المتنوعة بسهولة وكفاءة.

من جهته أكد الدكتور عصام الدين عجمي مدير جامعة الشارقة أن مشاركة جامعة الشارقة تنبثق من مسؤوليتها في ترسيخ قيم المعرفة وتعزيز الحوار الحضاري مع الجامعات والمؤسسات المعرفية في العالم، مؤكدًا أن هذه المشاركة ستُسهم في فتح آفاق جديدة للتواصل الأكاديمي مع الجامعات والمؤسسات العلمية الأوروبية.

من جانبه قال الدكتور تود لورسن مدير الجامعة الأميركية في الشارقة إن المشاركة في معرض وارسو للكتاب تأتي ضمن التزام الجامعة الأميركية في الشارقة بتعزيز البحث العلمي والمساهمة في التبادل الفكري على المستوى العالمي.

من جهتها قالت آمنة المازمي مدير مؤسسة كلمات إننا ننظر إلى مشاركتنا في معرض وارسو بوصفها فرصة لتعزيز حضور برامج مؤسسة كلمات ومبادراتها على المستوى الدولي وبناء شراكات نوعية تسهم في توسيع أثرها والوصول بها إلى مزيد من الأطفال والمجتمعات.

وقال تامر سعيد مدير وكالة الشارقة الدولية للحقوق الأدبية إننا نسعى من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز حضور الأدب العربي داخل الأسواق العالمية بشكل عام والأوروبية بشكل خاص وبناء علاقات مباشرة مع الناشرين والوكلاء والمؤسسات المعنية بالترجمة وحقوق النشر وصناعة الكتاب.

من جهته، قال مهند أبو سعيدة مدير المنشورات في "منشورات القاسمي" إن المشاركة تعد إنجازاً جديداً في سجل إنجازات الشارقة الثقافية فقد أصبحت الشارقة منارة علمية تستقبل المعرفة وتصبح موطناً للثقافة ومصدراً فكرياً مميزاً على المستويين الإقليمي والدولي.

من جانبه قال سعادة أحمد عبدالسلام العلي المدير العام لمجموعة كلمات إن المجموعة تشارك في معرض وارسو الدولي للكتاب من خلال عرض مجموعة من الإصدارات الشعرية البولندية لنخبة من الأدباء المترجمة إلى اللغة العربية وعرضها أمام جمهور المعرض وذلك في إطار تعزيز التواصل المباشر مع الجمهور البولندي.

بدوره قال محمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة بالشارقة رئيس وفد دائرة الثقافة المشارك في المعرض إن الدائرة ستقدم ضمن مشاركتها معرضاً للخط العربي بحيث يعكس عمق الهوية البصرية للحضارة العربية الإسلامية ويبرز الاهتمام المتواصل بإحياء الفنون التراثية الأصيلة وتقديمها في سياق معاصر إلى الجمهور العالمي إلى جانب ورشة حيّة في الخط العربي وعرض مجموعة من إصدارات دائرة الثقافة.

وقال سيف السويدي مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر إن الحضور في هذا الحدث الدولي يدعم جهود في مواكبة التحولات التي يشهدها قطاع النشر عالميا، ويتيح فرصاً لعرض المميزات والخدمات الذكية والحلول المرنة وفرص التعاون ومميزات دخول أسواق جديدة وسلاسل التوريد ونماذج الأعمال الحديثة.

وفي إطار حضورها الدولي المتنامي أعدّت مبادرة "ببلش هير" التي أسستها الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة هيئة الشارقة للكتاب برنامجاً متكاملاً لمشاركتها في المعرض بما يعكس رؤيتها بتمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي في قطاع النشر عالمياً.