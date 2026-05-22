سفير الإمارات يقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية والأديان في كوستاريكا

سان خوسيه في 22 مايو/ وام/ قدم سعادة عمر راشد النيادي نسخة من أوراق اعتماده سفيراً لدولة الإمارات لدى جمهورية كوستاريكا إلى معالي مانويل توفار ريفيرا، وزير الخارجية والأديان في كوستاريكا، خلال لقاء في مقر الوزارة في العاصمة سان خوسيه.

وتمنى معالي توفار ريفيرا لسعادته التوفيق في أداء مهام عمله وتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه بما يسهم في تنمية العلاقات الثنائية.

من جهته، أعرب سعادة النيادي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية كوستاريكا، وحرصه على تعزيز العلاقات بما يدعم أواصر الصداقة.

وجرى خلال اللقاء بحث آفاق ومجالات التعاون بين دولة الإمارات وكوستاريكا، واستعراض سبل تنميتها وتطويرها بما يسهم في دعم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.