"إسلامية دبي" تطلق "دروس دبي العلمية" لتعزيز الفهم الصحيح للعلوم الشرعية

دبي في 22 مايو / وام / أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي برنامج دروس دبي العلمية في عدد من مساجد الإمارة ضمن برامجها المعرفية الهادفة إلى تعزيز الوعي الديني وترسيخ الثقافة الإسلامية من خلال تقديم دروس علمية متخصصة تسهم في تلبية احتياجات المجتمع للفهم الصحيح للعلوم الشرعية ودعم القيم الإيجابية وتعزيز الارتباط بالمساجد ومجالس العلم عبر محتوى متنوع يواكب مختلف الفئات العمرية والمعرفية.

ويشمل البرنامج دروساً علمية متخصصة في التفسير والحديث والفقه والسيرة النبوية والأخلاق إلى جانب برامج موجهة للناشئة حيث تتوزع الدروس على عدد من المساجد في مناطق ند الحمر والبرشاء والممزر والقوز والورقاء ومردف وند الشبا والمزهر وجبل علي وغيرها بما يتيح وصول البرامج العلمية إلى مختلف شرائح المجتمع.

ويشارك في تقديم الدروس عدد من أصحاب الاختصاص الشرعي والعلمي من بينهم الشيخ الدكتور عبدالله الكمالي والشيخ خالد إسماعيل والشيخ سلطان الحمادي والشيخ الدكتور يوسف الشحي والشيخ أحمد الرئيسي والشيخ الدكتور عمار بن طوق المري والشيخ عمر سعد والشيخ الدكتور صالح المشعري ضمن برنامج متنوع يراعي احتياجات الجمهور المعرفية والإيمانية.

وأكدت الدائرة أن برنامج "دروس دبي" يأتي ضمن جهودها المستمرة في تعزيز دور المساجد كمراكز للعلم والمعرفة وترسيخ القيم الإسلامية السمحة بما يسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي وتقديم محتوى علمي يلبي احتياجات أفراد المجتمع في الفهم الصحيح للعلوم الشرعية.

ودعت الدائرة الراغبين في الاطلاع على تفاصيل الدروس ومواعيدها إلى زيارة الموقع الإلكتروني أو حسابات التواصل الاجتماعي الرسمية التابعة للدائرة.