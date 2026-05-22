"مستقبل الصحة" وMIT Solve تتوجان الفائزين بتحدٍ عالمي للرعاية الصحية الاستباقية في جنيف

جنيف في 22 مايو / وام / توجت مبادرة "مستقبل الصحة – مبادرة عالمية من أبوظبي"، بالتعاون مع مبادرة MIT Solve، الفرق الفائزة بالدورة الافتتاحية من تحدي "مستقبل الصحة" العالمي، الذي أقيم تحت شعار "توظيف تقنيات الاستشعار لبناء نماذج رعاية صحية استباقية"، وذلك عقب جلسة العرض المباشر للابتكارات المتأهلة إلى المراحل النهائية خلال الفعالية التي نظمتها المبادرة على هامش أعمال الدورة الـ79 لجمعية الصحة العالمية في جنيف.

ويجسد التحدي توجهاً إستراتيجياً تقوده أبوظبي لتسريع التحول العالمي نحو نماذج صحية تنبؤية أكثر شمولاً، ترتكز على استشعار ورصد المخاطر الصحية بصورة استباقية، وتعزيز أنظمة الوقاية والكشف المبكر عبر توظيف البيانات والتقنيات المتقدمة والتحليلات الدقيقة لتحسين صحة المجتمعات والارتقاء بالمخرجات الطبية.

وشهد التحدي زخماً دولياً واسعاً تمثل في استقطاب 393 طلب مشاركة من 68 دولة، في دلالة واضحة على تنامي الاهتمام العالمي بالرؤى التي تتبناها أبوظبي لبناء منظومة رعاية صحية أكثر ذكاءً وقدرة على التنبؤ بالمخاطر الصحية قبل تفاقمها.

وكرمت المبادرة الفرق الفائزة تقديراً لحلولها المبتكرة المدعومة بالتقنيات الحديثة، والتي تسهم في الكشف المبكر عن المخاطر الصحية، وتعزيز سرعة ودقة وفعالية اتخاذ القرار عبر الأنظمة الصحية.

وفازت شركة "ثينك إم دي" الأسترالية بالجائزة الكبرى البالغة 200 ألف دولار أمريكي، عن حلها المبتكر الذي يزوّد العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية بأدوات ذكية عبر الأجهزة المحمولة لدعم اتخاذ القرارات السريرية، بما يسهم في تحسين عمليات الفرز الطبي والعلاج والإحالة، وتحويل بيانات الرعاية اليومية إلى مؤشرات آنية تعكس الوضع الصحي للمجتمعات.

ويستخدم النظام حالياً من قبل أكثر من 9 آلاف من الكوادر الصحية في 885 منشأة، فيما أثبتت المنصة فاعليتها كنظام إنذار مبكر بعد نجاحها في رصد أنماط أعراض سبقت تفشي الكوليرا في زامبيا، الأمر الذي يعزز قدرة الأنظمة الصحية على التدخل المبكر والحد من تفاقم تفشي الأمراض.

وحصلت شركة "فيكتور كونترول إنوفيشنز" الأمريكية على جائزة "متأهل متميز" بقيمة 50 ألف دولار أمريكي، عن حل "فيكتوركام" الذي يوظّف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمراقبة البعوض ورصد التحولات المرتبطة بمخاطر نواقل الأمراض في مراحل مبكرة، بما يمكّن الأنظمة الصحية من توجيه التدخلات الوقائية بصورة أكثر سرعة وفاعلية قبل تفاقم تفشي الأمراض، كما أظهرت التقييمات الميدانية للتقنية تحسناً ملموساً في مستويات الكفاءة وجودة البيانات، حيث ارتفعت نسبة اكتمال البيانات من نحو 60% إلى أكثر من 90%، ما يعزز دقة الرصد والاستجابة الصحية الاستباقية.

ونالت شركة "هونا" البرازيلية جائزة "متأهل متميز" بقيمة 50 ألف دولار أمريكي، عن حل مبتكر يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات فحوصات الدم الروتينية بهدف الكشف المبكر عن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان وتوجيههم نحو برامج الفحص والرعاية المناسبة، حيث شملت التجارب التشغيلية للشركة في البرازيل أكثر من 500 ألف مريض، فيما أسهمت تطبيقاتها حتى اليوم في اكتشاف مئات حالات السرطان، كان من المرجح أن يُكتشف كثير منها في مراحل متأخرة تتسم بارتفاع تعقيد خيارات العلاج وتكاليفه، ما يعكس أهمية الحل في تعزيز فرص التدخل المبكر وتحسين النتائج الصحية للمرضى.

ويأتي تنظيم تحدي "مستقبل الصحة" بالتعاون مع مبادرة MIT Solve ضمن البرنامج السنوي لمبادرة "مستقبل الصحة"، الهادف إلى استكشاف المواهب الواعدة عالمياً، ودعم المبتكرين، وتمكينهم من التواصل مع الممولين وبناء الشراكات واستكشاف المسارات الكفيلة بتطوير حلول صحية تسهم في توفير حياة مديدة وأكثر صحة.

وقالت الدكتورة أسماء المناعي، المديرة التنفيذية لقطاع علوم الحياة الصحية في دائرة الصحة – أبوظبي، إن الأنظمة الصحية غالباً لا ترصد عوامل الخطر إلا بعد تحولها إلى حالات مرضية، ما يزيد تعقيد التدخلات العلاجية ويؤثر على جودة النتائج الصحية، مشيرة إلى أن الحل الفائز "ثينك إم دي" يبرز أهمية تمكين العاملين في الخطوط الأمامية بأدوات دقيقة مدعومة برؤى صحية فورية تعزز قدرة الأنظمة الصحية على اكتشاف المخاطر والاستجابة المبكرة لها.

وأضافت أن الأولوية تتمثل حالياً في اختبار هذه الحلول وتوسيع تطبيقها ضمن بيئات واقعية، مؤكدة أن الحلول الفائزة تجسد تحولاً نوعياً في نهج تقديم الرعاية الصحية بما ينسجم مع رؤية أبوظبي لبناء نظام صحي ذكي قائم على البيانات وقادر على التنبؤ بالمخاطر الصحية واتخاذ إجراءات استباقية بصورة أسرع، فيما تسهم مبادرة "مستقبل الصحة" في دعم المبتكرين وتسليط الضوء على جهود الإمارة في مجال الرعاية الصحية الاستباقية عالمياً.

وأكدت هالة حنا، المديرة التنفيذية لدى مبادرة "MIT Solve"، أن الحلول التي أفرزها التحدي تعكس حجم التحديات والفرص التي تواجه الأنظمة الصحية العالمية، مشيرة إلى أهمية جمع المبتكرين وصنّاع السياسات والممولين والجهات المنفذة ضمن منصات عالمية رائدة مثل "مستقبل الصحة" لتسريع تطوير حلول محلية قادرة على إحداث أثر واسع ومستدام.

وأعربت الدكتورة جاكي رابيك، الشريك المؤسس لشركة "ثينك إم دي" الأسترالية، عن سعادتها بالفوز بالجائزة، مؤكدة أن هذه الخطوة ستسهم في توسيع نطاق أثر الشركة في أسواق ذات أولوية تشمل نيجيريا ورواندا والصومال، إلى جانب تطوير بوابة المعلومات الصحية الخاصة بالشركة والمضي قدماً في الجيل الجديد من واجهتها المرنة متعددة الوسائط.

تجمع مبادرة "مستقبل الصحة – مبادرة عالمية من أبوظبي" نخبة المعنيين بالابتكار وصياغة السياسات والاستثمار بهدف تعزيز التعاون ودعم تطوير وتوسيع الحلول الصحية الموثوقة ذات الأثر المستدام، بما يرسخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للشراكات الصحية الدولية، فيما يستعرض ممثلو الفرق المتأهلة للتصفيات النهائية ونصف النهائية والفرق الحائزة على جوائز تقديرية ابتكاراتهم خلال قمة أبوظبي لمستقبل الصحة، المقرر عقدها خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر المقبل، بما يتيح لهم فرص التواصل مع صنّاع السياسات والمستثمرين ورواد القطاع الصحي عالمياً دعماً لتطوير حلولهم وتمويل مشاريعهم وابتكاراتهم.



