مواعيد عمل "عيادات صحة" خلال عطلة عيد الأضحى

أبوظبي في 22 مايو / وام / أعلنت "عيادات صحة"، التابعة لمجموعة بيورهيلث، مواعيد عملها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك عبر شبكة عياداتها ومراكز فحص الإقامة في أبوظبي والعين والظفرة .

ستواصل عدة عيادات العمل على مدار الساعة طوال فترة عطلة عيد الأضحى المبارك حيث ستتوافر الخدمات في أبوظبي على مدار الساعة في عيادات بني ياس، والباهية، والزعفرانة، والبطين، ومدينة محمد بن زايد، فيما ستبقى عيادات سويحان، والقوع، والهيلي، والعامرة، ونعمة، ومزيد، والهير، والختم في العين مفتوحة على مدار الساعة، بما يعكس جاهزية المنظومة الصحية وقدرتها على تلبية احتياجات المراجعين خلال فترة العيد.

وستواصل عيادات المشرف، والروضة، ومدينة خليفة، والمقطع، والفلاح، والشامخة، والسمحة في أبوظبي استقبال المراجعين من الساعة 7:00 صباحاً وحتى 11:00 مساءً يوم الإثنين 25 مايو ويوم عرفة الثلاثاء 26 مايو ويوم الجمعة 29 مايو، فيما ستعمل خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك الأربعاء 27 مايو من الساعة 2:00 بعد الظهر وحتى 10:00 مساءً، على أن تستأنف تقديم خدماتها في ثاني أيام العيد الخميس 28 مايو من الساعة 10:00 صباحاً وحتى 10:00 مساءً، بما يضمن استمرارية تقديم خدمات الرعاية الصحية للمجتمع بكفاءة ومرونة طوال فترة العطلة.

كما ستواصل «عيادة السعديات»، أحدث العيادات المجتمعية التابعة لـ "عيادات صحة"، تقديم خدماتها للمراجعين من الساعة 10:00 صباحاً وحتى 7:00 مساءً خلال يوم الإثنين 25 مايو ويوم عرفة الثلاثاء 26 مايو، إضافة إلى ثاني وثالث أيام العيد الخميس 28 مايو والجمعة 29 مايو، فيما ستعمل في أول أيام عيد الأضحى المبارك الأربعاء 27 مايو من الساعة 2:00 بعد الظهر وحتى 10:00 مساءً، بما يعزز جاهزية الخدمات الصحية المجتمعية واستمرارية تقديم الرعاية للمراجعين خلال فترة العطلة.

وستواصل عيادات طب الأسنان، بما في ذلك عيادتا الظفرة والمفرق لطب الأسنان، تقديم خدماتها من الساعة 7:00 صباحاً وحتى 11:00 مساءً في يوم الإثنين 25 مايو ويوم عرفة الثلاثاء 26 مايو وثالث أيام العيد الجمعة 29 مايو، فيما ستتوقف خدماتها خلال اليومين الأول والثاني من عيد الأضحى المبارك.

كما سيواصل مركز المدينة للصحة المهنية استقبال المراجعين من الساعة 7:00 صباحاً وحتى 4:00 عصراً في يوم الإثنين 25 مايو ويوم عرفة الثلاثاء 26 مايو .

وفي مدينة العين، ستواصل عيادات المويجعي، وعود التوبة، والجاهلي، والطوية، والنيادات، والمقام تقديم خدماتها للمراجعين من الساعة 7:00 صباحاً وحتى 11:00 مساءً في يوم الإثنين 25 مايو ويوم عرفة الثلاثاء 26 مايو، إضافة إلى ثالث أيام العيد الجمعة 29 مايو، فيما ستعمل خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك الأربعاء 27 مايو من الساعة 2:00 بعد الظهر وحتى 10:00 مساءً، على أن تستأنف خدماتها في ثاني أيام العيد الخميس 28 مايو من الساعة 10:00 صباحاً وحتى 10:00 مساءً، بما يضمن استمرارية تقديم خدمات الرعاية الصحية للمجتمع خلال عطلة العيد.

وستعمل عيادة زاخر من الساعة 7:00 صباحاً وحتى 11:00 مساءً في يوم الإثنين 25 مايو ويوم عرفة الثلاثاء 26 مايو، ومن الساعة 10:00 صباحاً وحتى 10:00 مساءً في ثاني وثالث أيام العيد الخميس 28 مايو والجمعة 29 مايو، فيما ستعمل عيادة المسعودي من الساعة 10:00 صباحاً وحتى 10:00 مساءً في يوم الإثنين 25 مايو ويوم عرفة الثلاثاء 26 مايو وثاني وثالث أيام العيد الخميس 28 مايو والجمعة 29 مايو.

كما ستعمل عيادتا رماح والعين لطب الأسنان من الساعة 7:00 صباحاً وحتى 11:00 مساءً في يوم الإثنين 25 مايو ويوم عرفة الثلاثاء 26 مايو وثالث أيام العيد الجمعة 29 مايو، بينما ستعمل عيادتا الشويب والفقع من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 9:00 مساءً خلال الأيام ذاتها، في حين ستعمل عيادة الخزنة من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 6:00 مساءً في يوم الإثنين 25 مايو ويوم عرفة الثلاثاء 26 مايو وثالث أيام العيد الجمعة 29 مايو.

وفيما يتعلق بخدمات فحص الإقامة، أكدت "عيادات صحة" استمرار عمل مراكز فحص الإقامة وفق مواعيد معدّلة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك في أبوظبي والعين والظفرة، لضمان استمرارية تقديم الخدمات الحيوية للمراجعين وتسهيل إنجاز معاملاتهم خلال فترة العطلة.

ففي أبوظبي، سيعمل مركز الغاليريا من الساعة 10:00 صباحاً وحتى 10:00 مساءً في يوم الإثنين 25 مايو ويوم عرفة وأول وثاني وثالث أيام العيد، فيما سيعمل مركز الوحدة مول من الساعة 10:00 صباحاً وحتى 7:00 مساءً في يوم الإثنين 25 مايو ويوم عرفة وأول وثاني أيام العيد، ومن الساعة 9:00 صباحاً وحتى 7:00 مساءً في ثالث أيام العيد.

كما سيعمل مركز مشرف مول من الساعة 10:00 صباحاً وحتى 7:00 مساءً في يوم الإثنين 25 مايو ويوم عرفة، ومن الساعة 9:00 صباحاً وحتى 7:00 مساءً في ثالث أيام العيد، بينما سيعمل مركزا مصفح وبني ياس من الساعة 7:00 صباحاً وحتى 4:00 عصراً في يوم الإثنين 25 مايو ويوم عرفة وثالث أيام العيد، على أن يغلق مركز بني ياس خلال أول وثاني أيام العيد، فيما سيعمل مركز مصفح في ثاني أيام العيد من الساعة 7:00 صباحاً وحتى 4:00 عصراً.

وسيعمل مركز أبوظبي من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 5:00 مساءً في يوم الإثنين 25 مايو ويوم عرفة، فيما سيعمل مركز الشهامة من الساعة 7:00 صباحاً وحتى 4:00 مساءً.

وفي العين، سيعمل مركز العين من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 5:00 مساءً في يوم الإثنين 25 مايو ويوم عرفة وثاني وثالث أيام العيد، بينما سيعمل مركز سويحان من الساعة 7:00 صباحاً وحتى 4:00 مساءً في يوم الإثنين 25 مايو ويوم عرفة.

أما في الظفرة، فسيعمل مركزا مدينة زايد وغياثي من الساعة 7:00 صباحاً وحتى 4:00 عصراً في يوم الإثنين 25 مايو ويوم عرفة .