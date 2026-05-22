مدير إدارة الأزمات بشرطة أبوظبي يتفقد برامج تأهيل مجندي الخدمة الوطنية بالعين

العين في 22 مايو/وام/ اطلع العميد أحمد ناصر الكندي مدير إدارة الأزمات والكوارث بشرطة أبوظبي على على سير البرامج التدريبية والخطط التأهيلية والتمارين العسكرية التي يتلقاها المجندون ضمن برنامج دورة التدريب التخصصي لمجندي الخدمة الوطنية الدفعة الـ(24) الملتحقين بإدارة التأهيل الشرطي التابعة لأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بمدينة العين، وذلك في إطار حرص القيادة العامة لشرطة أبوظبي على متابعة البرامج التدريبية والتخصصية الهادفة إلى إعداد وتأهيل المجندين وفق أعلى المعايير العسكرية والمهنية.

وتعرف على ما تتضمنه من تدريبات عملية ومحاضرات نظرية متخصصة، وفق منهج تدريبي متكامل يواكب أهداف برنامج الخدمة الوطنية في تعزيز القيم الوطنية، وتنمية القدرات البشرية، وإعداد جيل قادر على تحمل المسؤولية والمساهمة في حفظ الأمن والاستقرار.

وأكد العميد أحمد ناصر الكندي أهمية الالتزام والانضباط والتحلي بروح المسؤولية الوطنية، حاثًا المجندين على الإخلاص في خدمة الوطن والحفاظ على مكتسباته، وبذل المزيد من الجهود والعطاء خلال مسيرتهم التدريبية، ليكونوا نموذجًا في التفاني والجاهزية، وقادة للمستقبل يسهمون في دعم مسيرة التنمية وتعزيز أمن الوطن واستقراره.