بلجيكا تعتزم شراء صواريخ كروز لمقاتلاتها F-35





بلجيكا تعتزم شراء صواريخ كروز بقيمة 700 مليون يورو لمقاتلات F-35 والطائرات المسيّرة

بروكسل في 22 مايو /وام/ قالت صحيفتا «دي تايد» و«ليكو» البلجيكيتان إن بروكسل تعتزم إنفاق نحو 700 مليون يورو لشراء صواريخ كروز من طراز AGM-184 JSM، المصنعة بالتعاون بين شركة «كونغسبيرغ» النرويجية وشركة «رايثيون» الأمريكية لتجهيز مقاتلاتها الحديثة من طراز F-35.

وتتميز هذه الصواريخ بقدرتها على ضرب أهداف برية وبحرية على مسافة تصل إلى 350 كيلومتراً، كما يمكن حملها داخل هيكل الطائرة دون التأثير على خاصية التخفي، ما يعزز قدرة المقاتلة على تفادي أنظمة الرادار.

وكانت بلجيكا قد طلبت بالفعل 34 مقاتلة F-35، مع خطط لشراء 11 طائرة إضافية. ولم تكشف وزارة الدفاع عن عدد الصواريخ المزمع اقتناؤها، إلا أن تقارير أمريكية تشير إلى أن سعر الصاروخ الواحد يبلغ نحو 2.75 مليون يورو.

ومن المتوقع أيضاً دمج هذه الصواريخ مستقبلاً في الطائرات المسيّرة العسكرية من طراز «سكاي غارديان». وفي هذا السياق، طلب الجيش البلجيكي بالفعل 16 صاروخاً من نوع «بريمستون» و120 صاروخ «هيلفاير» لاستخدامها على هذه الطائرات.

