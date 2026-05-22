"الفجيرة للتميز الحكومي" يختتم "الخلوة الاستراتيجية لخطة الفجيرة 2028"

الفجيرة في 22 مايو/ وام / اختتم برنامج الفجيرة للتميز الحكومي، اليوم، أعمال "الخلوة الاستراتيجية لخطة الفجيرة 2028"، والتي استمرت على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة واسعة ضمت 150 مسؤولاً وموظفاً يمثلون ما يزيد على 27 جهة حكومية إلى جانب نخبة من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية. واستهدفت الخلوة صياغة الملامح المستقبلية لمنظومة العمل الحكومي في الإمارة، ورفع جاهزية المؤسسات لتلبية متطلبات التنمية الشاملة.

وأكد سعادة الدكتور سليمان محمد الكعبي، مدير عام برنامج الفجيرة للتميز الحكومي، أن الخلوة شكلت منصة عملية رائدة لتوحيد الرؤى وتكامل الجهود الحكومية، وتحويل مستهدفات "خطة الفجيرة 2028" إلى مسارات تنفيذية واضحة وقابلة للقياس، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستركز بشكل أساسي على بناء منظومة حكومية أكثر كفاءة، واستدامة، وارتباطاً مباشراً باحتياجات المجتمع.