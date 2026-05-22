بلدية رأس الخيمة تعلن ساعات عمل خدمات الصحة والسلامة العامة خلال عطلة عيد الأضحى

رأس الخيمة في 22 مايو / وام / أعلنت دائرة بلدية رأس الخيمة ممثلة بإدارة الصحة والسلامة العامة عن جاهزية فرق العمل والخدمات الرقابية والتشغيلية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك لعام 2026 .

وأكدت الإدارة استمرار تنفيذ أعمال الرقابة والتفتيش على المنشآت ذات العلاقة بالصحة والسلامة العامة خلال وقفة عرفة وأول وثاني وثالث أيام العيد، يومياً من الساعة 08:00 صباحاً وحتى الساعة 10:00 مساءً .

كما أوضحت أن قسم المختبرات سيواصل تقديم خدماته خلال فترة العيد عند الطلب وحالات العمل الطارئة، من الساعة 07:30 صباحاً وحتى الساعة 03:30 ظهراً، دعماً للجهود الرقابية والفحوصات الفنية اللازمة.

وفيما يتعلق بالمقاصب وأسواق المواشي، أشارت الإدارة إلى أن مقاصب الفلية ورأس الخيمة والغيل، إضافة إلى سوق المواشي ستعمل خلال وقفة عرفة من الساعة 05:00 صباحاً وحتى الساعة 08:00 مساءً، بينما سيكون الدوام في أول أيام عيد الأضحى المبارك بعد صلاة العيد مباشرة وحتى الساعة 08:00 مساءً، على أن تستمر ساعات العمل خلال ثاني وثالث أيام العيد من الساعة 06:00 صباحاً وحتى الساعة 08:00 مساءً.

وبيّنت الإدارة أن العمل في منفذ رأس الدارة خلال عطلة العيد سيتم بالتنسيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة وفرع جمارك الدارة، نظراً لارتباط سير العمل بالجهات المعنية ذات العلاقة.

وفيما يخص أسواق الأسماك في المعيريض ورأس الخيمة والدقداقة، أوضحت الإدارة أنها ستكون في إجازة خلال أول أيام العيد فقط، فيما ستستأنف أعمال المراقبة والمتابعة وفق الدوام الرسمي لبقية أيام العطلة.

وأكدت الإدارة كذلك استمرار أعمال الرقابة والتفتيش على مدار 24 ساعة، إلى جانب استمرار العمل بمطار رأس الخيمة على مدار الساعة، بما يضمن استمرارية الجاهزية وسرعة الاستجابة للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.