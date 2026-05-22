ملتقى رواد الأعمال برأس الخيمة يبحث دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

رأس الخيمة في 22 مايو / وام / انطلقت أعمال ملتقى رواد الاعمال بمقر غرفة تجارة رأس الخيمة ورعايتها بحضور سعادة يوسف اسماعيل رئيس مؤسسة سعود لتنمية مشاريع الشباب وسعادة الدكتور راشد خلفان النعيمي مدير عام غرفة تجارة رأس الخيمة .

وأكد رئيس مؤسسة سعود لتنمية مشاريع الشباب أن الملتقى يأتي استكمالًا للنجاحات التي حققتها في فعالياتها السابقة لرعاية رواد الاعمال، وتجسيدًا لحرص مؤسسة سعود والغرفة معاً على دعم رواد الأعمال، وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالامارة.

واشار الى أن الملتقى يهدف إلى توفير منصة تجمع رواد الأعمال بالجهات الداعمة والمستثمرين، وفتح آفاق أوسع للتسويق وبناء الشراكات وتبادل الخبرات واستعراض قصص نجاحاتهم وتعزيز ثقافة الابتكار والعمل الحر، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي ويتوافق مع مستهدفات " رؤية إمارة رأس الخيمة 2030 ".

كما تضمّن حفل انطلاق فعاليات الملتقى عرضًا مرئيًّا استعرضت فيه مؤسسة سعود لتنمية مشاريع الشباب مسيرتها وانجازاتها وأهدافها، إلى جانب تكريم الرعاة الداعمين والمساهمين شركاء النجاح تقديرًا لإسهاماتهم في إنجاح هذه الفعالية.

شهد الملتقى عدداً من الفعاليات المصاحبة وتجول الحضور في المعرض المصاحب .

وأكد سعادة محمد مصبح النعيمي رئيس غرفة التجارة مواصلة غرفة التجارة ومؤسسة سعود ترسيخ منظومة وطنية متكاملة لدعم ريادة الاعمال والابتكار ، مشيراً الى أن المبادرات والبرامج الوطنية التي تنفذها حكومة رأس الخيمة أسهمت في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني بالامارة.

ومن جهته أكد سعادة الدكتور راشد خلفان النعيمي أن الغرفة ستعمل جاهدة خلال السنوات المقبلة على دعم مؤسسة سعود لتنمية مشاريع الشباب وسيحرصون معاً على تحويل الافكار النوعية الى فرص استثمارية مستدامة لتعزيز النمو الاقتصادي ورفد مسارات التنمية الشاملة وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات النوعية الداعمة لرواد الاعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.