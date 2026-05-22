إقبال كبيرعلى اليوم المفتوح للمقابلات الوظيفية في عجمان

عجمان في 22 مايو/وام/ شهد اليوم المفتوح للمقابلات الوظيفية الفورية، الذي نظّمته دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع إي آند في مجلس الوطن بالإمارة، إقبالاً لافتاً من المواطنين الباحثين عن عمل .

وأُتيحت للمشاركين من حملة شهادة الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس الفرصة لإجراء مقابلات مباشرة مع مسؤولي التوظيف في مجموعة إي آند،للتقدّم إلى عدد من الوظائف المطروحة في مجالي خدمة العملاء وتنفيذيالمبيعات، بما يسهم في تعزيز المواءمة بين احتياجات سوق العمل وتطلعاتالباحثين عن عمل.

وأكدت الدائرة أن تنظيم الأيام المفتوحة للمقابلات الوظيفية يأتي في إطار دورها الاستراتيجي في تطوير منظومة الموارد البشرية وتعزيز الشراكات الفاعلة معالقطاع الخاص، بما يفتح آفاقاً أوسع أمام المواطنين الباحثين عن عمل، ويرسّخبيئة داعمة للتمكين الوظيفي والتنمية المستدامة.

كما أشارت إلى أن هذه المبادرات تنسجم مع توجهات رؤية عجمان 2030 الرامية إلى بناء كوادر وطنية قادرة على تحقيق تطلعات الإمارة، وتعزيز جاهزيةرأس المال البشري لمتطلبات المستقبل .