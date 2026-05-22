هزاع بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف زايد سعيد الغفلي

أبوظبي في 22 مايو/وام/ حضر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، اليوم، حفل استقبال أقامه معالي سعيد عيد سعيد الغفلي، في مجلس البطين في أبوظبي، بمناسبة زفاف نجله "زايد" إلى كريمة سيف عيسى القطام الزعابي.

وأعرب سموّه عن خالص التهاني للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية هانئة وسعيدة.

كما حضر حفل الاستقبال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش؛ ومعالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان؛ والشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان؛ وعدد من الشيوخ والمسؤولين، وأقارب العروسين، وجمع من المدعوين.