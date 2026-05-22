العين يهزم الجزيرة ويتوج بطلا لكأس رئيس الدولة لكرة القدم

أبوظبي في 22 مايو/وام/ توج العين بطلا للنسخة ال 49 من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بعد فوزه في المباراة النهائية على الجزيرة 4-1 مساء اليوم باستاد محمد بن زايد، في ختام منافسات موسم 2025-2026.

ورفع العين رصيده إلى 8 ألقاب، محققا الثنائية المحلية في الموسم بعد تتويجه مؤخرا بلقب دوري أدنوك للمحترفين للمرة ال 15 بتاريخه.

وسجل اللاعب نبيل فقير لفريق الجزيرة من ضربة ثابتة على حدود منطقة الجزاء" ق11"، ثم عادل اللاعب سفيان رحيمي النتيجة " ق 15".

وعزز سفيان رحيمي النتيجة للعين من تسديدة قوية " ق 20"، ثم وسع زميله عبدالكريم تراوري الفارق بالهدف الثالث" ق 44"، وأضاف اللاعب إريك جورجينس الهدف الرابع "ق 90+4".