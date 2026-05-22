حمدان بن مبارك: لقب كأس رئيس الدولة يعزز انجازات العين ويشكل علامة بارزة في مسيرة الفريق

أبوظبي في 22 مايو/ وام/هنأ معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم نادي العين بمناسبة فوزه بلقب كأس رئيس الدولة, مؤكدًا أن هذا اللقب يُعزز تاريخ النادي المطرز بالإنجازات المحلية والخارجية, ويُشكل علامة بارزة في مسيرة الفريق للموسم الرياضي 2025/2026 بعد تحقيق ثنائية الدوري والكأس.

وتقدم معاليه بالتهنئة لإدارة النادي والجهاز الفني واللاعبين, مؤكدًا أن فريق العين يزود المنتخبات الوطنية بمواهب جديرة بالتقدير.

من جانب آخر, هنأ معالي الشيخ حمدان بن مبارك جمهور الفريق, الذي يُعّد شريكًا أساسيًا في كل الإنجازات التي يحققها النادي.

كما أشاد معالي رئيس الاتحاد بأداء فريق الجزيرة وجمهوره, راجيًا له مزيدًا من النجاح في المستقبل, مقدمًا الشكر لجميع الجماهير والجهات التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث الكروي الذي أقيم في عام الأسرة.