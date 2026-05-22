اختتام فعاليات مهرجان أبوظبي العالمي لألعاب القوى في المرفأ





الظفرة في 22 مايو/وام / اختتم نادي أبوظبي لألعاب القوى فعاليات اليوم العالمي للأطفال والبراعم في محطته الثالثة بمركز مدينة المرفأ الرياضي في منطقة الظفرة مساء أمس، بمشاركة 58 لاعبا من الجنسين تحت شعار" فخورين بالإمارات".





شهد المهرجان مشاركة مميزة للاعبين في الفئات السنية، بالإضافة إلى طلاب من الحلقتين الثانية والثالثة بمدرستي المرفأ للبنين والبنات، وتضمن منافسات مسابقات الجري، والوثب والرمي والتتابع، والقفز عبر الحواجز الصغيرة.





ونوه إلى استمرار الفعاليات المجتمعية في عدد من المناطق على نطاق إمارة أبوظبي، لتطوير قدرات اللاعبين واللاعبات، واكتشاف المواهب، وتوفير فرص الانضمام إلى الألعاب المختلفة، والمشاركة في البطولات المحلية.