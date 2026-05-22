شرطة عجمان تناقش نتائج الأداء المؤسسي للنصف الأول





عجمان في 22 مايو / وام/ترأس سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، اجتماع اللجنة العليا الدائمة بشرطة عجمان، بحضور سعادة العميد سلطان خليفة المهيري نائب القائد العام، و مدراء الإدارات أعضاء اللجنة .

ورحب قائد عام شرطة عجمان في بداية الاجتماع بالحضور من أعضاء اللجنة، مثمناً جهودهم المتواصلة في دعم منظومة العمل المؤسسي، مشيداً بما تبذله اللجنة العليا الدائمة وأعضاء فرق العمل من جهود فاعلة في متابعة الأداء المؤسسي وتطوير منظومة العمل الشرطي، مؤكداً أهمية التكامل بين الإدارات لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، بما يعزز مكانة شرطة عجمان وريادتها المؤسسية.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع نتائج الأداء المؤسسي للنصف الأول لعام 2026، حيث تم استعراض مؤشرات الأداء الرئيسية ومستويات الإنجاز المحققة، إلى جانب متابعة نتائج الشكاوى والمقترحات وآليات التعامل معها بما يسهم في رفع جودة الخدمات وتعزيز رضا المتعاملين.

كما اطلعت اللجنة على سير المبادرات والمشاريع التطويرية الجاري تنفيذها، وناقشت الخطط المستقبلية الهادفة إلى تطوير الخدمات الشرطية وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والتميز المؤسسي، بما يدعم توجهات حكومة عجمان في تقديم خدمات مبتكرة واستباقية تلبي تطلعات المجتمع.

وأكد سعادة قائد عام شرطة عجمان في ختام الاجتماع أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز ثقافة التميز والابتكار، ومتابعة تنفيذ المبادرات التطويرية وفق أفضل الممارسات، بما يسهم في ترسيخ الأمن والأمان وتحقيق جودة الحياة للمجتمع.

