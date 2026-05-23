إجلاء 40 ألف شخص في كاليفورنيا بسبب تسرب كيميائي

واشنطن في 23 مايو /وام/ صدرت أوامر بإجلاء حوالى 40 ألف شخص من منازلهم في كاليفورنيا الجمعة، بسبب تسرب من خزان مواد كيميائية قد يؤدي إلى انفجار وانتشار أبخرة سامة فوق منطقة مكتظة.

ويحتوي الخزان على 26 ألف لتر من "ميثيل ميثاكريلات"، وهو سائل متطاير وقابل للاشتعال يستخدم في صناعة البلاستيك، و حذر عناصر الإطفاء من أن الأمور تبدو سيئة.

و ذكر أمير الفرا، قائد شرطة غاردن غروف، في مقاطعة أورنج (في جنوب شرق لوس أنجليس)، المنطقة التي وقع فيها التسرب، إن أمر الإخلاء يطال حوالى 40 ألف شخص، إلا أن الآلاف يرفضون المغادرة.

