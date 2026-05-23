11 ألف شركة أوروبية توفر 5 ملايين وظيفة في المكسيك

مكسيكو سيتي في 23 مايو /وام/ أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن هناك أكثر من 11 ألف شركة أوروبية تعمل في المكسيك، وتدعم ما يزيد على خمسة ملايين وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

جاءت تصريحات فون دير لاين عقب مشاركتها في قمة الاتحاد الأوروبي والمكسيك التي استضافتها مكسيكو سيتي ، و شهدت توقيع اتفاقيات تجارية بين الجانبين​​​.

وأوضحت فون دير لاين أن أوروبا تمثل ثاني أكبر وجهة للصادرات المكسيكية في العالم ، معربة عن أمل الاتحاد الأوروبي في أن تسهم "الاتفاقية العالمية المحدثة" في زيادة هذه الأرقام بمعدلات أكبر مستقبلاً.

