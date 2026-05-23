10 شركات كبرى تستحوذ على نصف صادرات كوريا

سيؤول في 23 مايو/وام/ استحوذت أكبر عشر شركات في جمهورية كوريا على أكثر من نصف إجمالي صادرات البلاد في الربع الأول من عام 2026، بفضل صادرات أشباه الموصلات القوية.

و بحسب وزارة البيانات والإحصاء الكورية، استحوذت الشركات الرائدة على 50.1% من إجمالي الصادرات خلال الفترة من يناير إلى مارس، مسجلةً ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 36.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ إجمالي صادرات كوريا الجنوبية في الربع الأول 219.9 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 37.8% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وشهدت التكتلات الكبرى ارتفاعًا في حجم صادراتها بنسبة 52.9% خلال الفترة نفسها، ليصل إلى 158.5 مليار دولار أمريكي، بينما سجلت الشركات المتوسطة زيادة متواضعة بنسبة 7.4% إلى 31.3 مليار دولار أمريكي، وارتفعت صادرات الشركات الصغيرة بنسبة 10.7% لتصل إلى 29.1 مليار دولار.

