"أبوظبي للغة العربية" يستعرض تجربة برنامج قلم للكتابة الإبداعية

أبوظبي في 23 مايو /وام/ نظم مركز أبوظبي للغة العربية، أمس، جلسة حوارية بعنوان "رعاية الكاتب: برنامج قلم للكتابة الإبداعية نموذجاً"، بالتعاون مع مكتبة محمد بن راشد، ضمن برنامجها الثقافي للاحتفاءً بيوم الكاتب الإماراتي، الذي يصادف 26 مايو من كل عام.

وجاءت هذه الجلسة في إطار إستراتيجية المركز لتمكين الكاتب الإماراتي، وإتاحة الفرص أمامه ليكون فاعلاً في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، وتمكينه ليكون قادراً على إثراء المكتبة العربية، ويؤكد مكانته المحورية في المشهد الثقافي الوطني، محلياً ودولياً؛ إذ يُعدّ برنامج قلم للكتابة الإبداعية، منصة لدعم الأدب الإماراتي ونشره.

وشارك في الجلسة إيمان محمد تركي- مدير برنامج قلم للكتابة الابداعية في مركز أبوظبي للغة العربية، إلى جانب منتسبي البرنامج ، كل من الدكتور عمر العامري، والكاتبة نوف يعقوب المازمي، والكاتبة فاطمة العامري.

وسلّطت الجلسة الضوء على دور المؤسسات الثقافية المحلية في رعاية الكاتب الإماراتي وتمكينه، مع إبراز تجربة المشاركين في برنامج "قلم"، الذي خصصه المركز لرعاية الكتّاب الإماراتيين، وتطوير أعمال أدبية مؤثرة، ونشر إنتاجاتهم، كما تناولت الجلسة سبل دعم المواهب الإبداعية الجديدة، وأدوات تمكينهم.

وشارك المركز في "معرض الكتاب المصغر"، الذي أقامته المكتبة على مدار يومين، وضمّ مجموعة من إصدارات المؤلفين الإماراتيين، تأكيداً على توفير الدعم الكامل للكاتب الإماراتي، والتعريف بنتاجه الإبداعي، والتشجيع على القراءة المستدامة، بما يسهم في تعزيز اللغة العربية، ونشر الوعي والمعرفة بين أفراد المجتمع.

ويحظى الكاتب الإماراتي بالأولوية في مبادرات مركز أبوظبي للغة العربية، من خلال باقة من المشاريع النوعية المصصمة لكي تتيح للكفاءات الإماراتية فرصاً مهمة لتطوير مهاراتها الأدبية، منها برنامج "قلم للكتابة الإبداعية"، وفعاليات وبرامج متنوّعة ضمن معارض ومهرجانات الكتاب، والمحاضرات التثقيفية، والورش التدريبية، بهدف الأخذ بيد المواهب المتميزة، ونشر نتاجهم ضمن إصدارات نوعية، ووضع الإبداعات الواعدة على طريق النشر.

كما يحرص المركز على توفير منصات تتيح لكل من المخضرمين، والناشئين، المشاركة الفاعلة في الصناعات الإبداعية، محلياً، ودولياً، وتنظيم ملتقيات وفعاليات تسلط الضوء على منجزهم الأدبي، وعلى الإبداعات الواعدة، إلى جانب استضافة حفلات توقيع تجمع كتّاباً من الأجيال المختلفة في أمسيات تحتفي بالحركة الأدبية الإماراتية ضمن معارض الكتاب الدولية والمحلية التي ينظمها المركز.

كما يحتفي المركز بأبرز الأدباء والكتّاب الإماراتيين والعرب ضمن مجموعة الجوائز الدولية التي يديرها والتي تضم جائزة الشيخ زايد للكتاب، وجائزة كنز الجيل، وجائزة سرد الذهب؛ لتعزيز حضورهم في المشهد الثقافي محلياً وعالمياً، في إطار جهود المركز في إبراز إبداع الكاتب الإماراتي، وتوثيق الهوية الوطنية، والموروث الثقافي، بما يجسد رؤية دولة الإمارات في دعم الإبداع، وتمكين المبدعين لبناء مجتمع المعرفة، والانفتاح على ثقافات العالم.