النمسا تدعو إلى تحديث تفسير الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

فيينا في 23 مايو /وام/ دعا المستشار كريستيان شتوكر، رئيس وزراء النمسا، إلى إعادة تفسير الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وصياغة "تفسير معاصر" لها بما يتيح ترحيل المهاجرين المخالفين الذين لا يحق لهم الإقامة، والمدانين بارتكاب جرائم بشكل أكثر اتساقاً وفعالية.

وعبّر شتوكر، عن ارتياحه لتوسع تحالف الدول الداعي إلى مراجعة تفسير الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مؤكداً أن هذا التوجه أصبح يحظى بتأييد جميع الدول الأعضاء في مجلس أوروبا.

ودلل المستشار النمساوي على تغير مواقف الدول، بصدور إعلان مشترك عن الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، يؤكد ضرورة اعتماد تفسير أصيل ومعاصر للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، في ضوء التغيرات التي شهدها السياق الأوروبي والدولي، بعد مرور سبعين عاماً على إقرار الاتفاقية.