 "اقتصادية أبوظبي" تطلق في العين مبادرة لتمكين الأسر الريادية

أبوظبي في 23 مايو / وام/ أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة وهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، مبادرة "الأسر الريادية" في منطقة العين من أجل تمكين العائلات من المشاركة بشكل أكثر فاعلية في المنظومة الاقتصادية للإمارة، وذلك بالتوافق مع جهود أبوظبي الرامية إلى تعزيز وتمكين رأس المال البشري لتحويل الأفكار إلى مشاريع ناجحة ومستدامة.

وتقدم المبادرة سلسلة من ورش العمل التوعوية في عدة مواقع بمنطقة العين تشمل إرشادات حول تأسيس الأعمال، وإجراءات الترخيص، وآليات الاستفادة من خدمات الدعم الحكومي المتكاملة المتاحة ضمن بيئة الأعمال في أبوظبي. وسيتم تنفيذ المبادرة عبر منصات مجتمعية بالشراكة مع مجالس أبوظبي، بما يضمن التواصل المباشر مع الفئات المستهدفة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود (اقتصادية أبوظبي) المستمرة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودعم النمو والتنويع الاقتصادي المستدام، من خلال تسهيل الدخول إلى الأسواق، وتعزيز الوعي بالإجراءات التنظيمية، وتوسيع قاعدة المشاركة في الأنشطة الاقتصادية.

وصُممت ورش العمل لتزويد المشاركين بالمعرفة اللازمة لتنظيم وتطوير أنشطتهم التجارية، إلى جانب رفع مستوى الوعي بالأطر التنظيمية والخدمات التي تقدمها سلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، بما يضمن سهولة ممارسة الأعمال والامتثال في أنحاء الإمارة.

وتشمل الورش موضوعات مهمة تشمل تسجيل الأعمال، ومتطلبات الترخيص، وحزمة خدمات الدعم المتوافقة مع رؤية أبوظبي لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار وريادة الأعمال.

وستنظم، عقب ورش العمل، برامج تدريبية متخصصة في منطقة العين على مدار العام تُركز على تأهيل المشاركين في مجالات مثل التجارة الإلكترونية والإدارة المالية، ولمواكبة التحولات الاقتصادية، سيسلط البرنامج الضوء على الفرص المتاحة في الاقتصاد الرقمي والقطاعات ذات الأولوية.

وقال سعادة حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، إن مبادرة "الأسر الريادية" تعكس التزام الدائرة لضمان مشاركة أوسع في مسيرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وتعزيز مكانة اقتصاد الإمارة التنافسي والمتنوع والمستدام لبناء المستقبل.

وأضاف أن منطقة العين تؤدي دوراً محورياً في إستراتيجية الدائرة لتسريع النمو والتنويع الاقتصادي، حيث تواصل استقطاب أعمال واستثمارات جديدة في القطاعات المختلفة، مع تسجيل زيادة بنسبة 29% في عدد الرخص الاقتصادية الجديدة الصادرة في منطقة العين خلال عام 2025.

من جانبه، قال سعادة محمد الشيبة الشرياني، المدير العام للشؤون الاقتصادية بالإنابة في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي إن إطلاق هذه المبادرة تم بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، وعدد من الجهات الفاعلة في مجال التجارة الإلكترونية، بما يضمن تفاعلاً أكبر مع المجتمع في أنحاء الإمارة، وتقديم المهارات والمعارف اللازمة عبر خبراء متخصصين.

وأضاف أن الهدف من هذه المبادرة هو تمكين المشاركين من الاستفادة من المنظومة المتكاملة والبيئة الداعمة للأعمال، حيث تم تصميمها وفق أفضل الممارسات والتجارب التي تبرز دور تمكين الأفراد والأسر في تعزيز التنمية الشاملة، وتوفير فرص العمل، وزيادة الإنتاجية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي.