240 لاعبا يشاركون في بطولة عبدالعزيز بلحيف الدولية للشطرنج

الشارقة في 23 مايو / وام / انطلقت مساء أمس، منافسات النسخة الأولى من بطولة عبدالعزيز بلحيف الدولية للشطرنج الكلاسيكي، التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على مدار ثلاثة أيام بمشاركة 240 لاعباً ولاعبة من 13 دولة، تخليداً لذكرى المغفور له عبدالعزيز بلحيف النعيمي، أحد رواد اللعبة في الدولة.

وأكد تريم مطر تريم، رئيس مجلس إدارة النادي أن البطولة ستقام سنوياً بهدف تعزيز انتشار اللعبة وتوفير فرص احتكاك للاعبين المواطنين مع نخبة من اللاعبين الدوليين.

كما أعلن إطلاق اسم المغفور له عبدالعزيز بلحيف على مجمع خيري تابع لـ مؤسسة حمدة تريم الخيرية في أوغندا، تقديراً لمسيرته الرياضية والمجتمعية.

وأسفرت نتائج الفئة الأولى عن تصدر 6 لاعبين بعد الجولة الثانية برصيد نقطتين، فيما تساوى 17 لاعباً في صدارة الفئة الثانية بالعلامة الكاملة بعد الجولة الثالثة.