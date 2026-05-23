شرطة أبوظبي تعلن جاهزيتها لعيد الأضحى

أبوظبي في 23 مايو/وام/ أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي جاهزيتها الأمنية والمرورية تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك ضمن خطة تشمل تكثيف الدوريات الأمنية والمرورية في الطرق الرئيسة والمناطق الحيوية وأماكن التجمعات والمراكز التجارية والحدائق العامة والمصليات، إلى جانب تعزيز التواجد الشرطي في المواقع التي تشهد كثافة وإقبالًا من الجمهور خلال إجازة العيد، بما يسهم في ترسيخ ثقة المجتمع في بيئة آمنة ومستدامة.

وأوضحت أن منظومة العمل الشرطي تعمل بكامل جاهزيتها عبر غرفة العمليات المركزية.

ودعت شرطة أبوظبي أفراد المجتمع إلى التعاون مع الأجهزة الشرطية والالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية والقيادة الآمنة، وتجنب السلوكيات الخاطئة والخطرة على الطرق.

وأكدت مديريات العاصمة والعين والظفرة ومديرية المرور والدوريات الأمنية حرصها على تحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية، وتعزيز الطمأنينة بين أفراد المجتمع، من خلال التواجد الميداني المستمر في مختلف المواقع، لضمان انسيابية الحركة المرورية، مشيرة إلى إعداد سيناريوهات وخطط مرورية متكاملة تسهم في الحد من الازدحامات والاختناقات المرورية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك والفعاليات المصاحبة لها.

كما دعت أفراد المجتمع إلى الالتزام بالقوانين وعدم التعامل مع الألعاب النارية أو المتاجرة بها، حفاظًا على سلامة الجميع خلال الاحتفاء بعيد الأضحى المبارك وأية فعاليات أخرى، وعدم ترك الأطفال يلعبون أو يعبرون الشوارع دون رقابة من الأسر وأولياء الأمور.

وحثت فئة الشباب من قائدي المركبات على التحلي بالسلوك الحضاري أثناء القيادة، وعدم استغلال فرحة العيد للقيام بتصرفات غير مسؤولة.