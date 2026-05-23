اختتام النسخة الأولى من جوائز رأس الخيمة للتميّز 2026

رأس الخيمة في 23 مايو / وام / اختُتمت النسخة الافتتاحية من جائزة رأس الخيمة للتميّز في البحث والابتكار الجامعي "جوائز رأس الخيمة للتميّز 2026"، التي نظّمتها الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، وذلك بعد استقطاب 189 مشاركة من 20 جامعة من مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد تم إدراج 94 مشروعًا من 12 جامعة رائدة ضمن القائمة المختصرة للتقييم النهائي.

وسلّطت جوائز رأس الخيمة للتميّز الضوء على مشاريع مبتكرة وريادية يقودها الطلبة، جرى تقييمها وصقلها والارتقاء بها من خلال عملية شفافة قائمة على الجدارة ومرتكزة على الأثر وقد تم ترسيخ مكانة الجوائز باعتبارها منصة وطنية ديناميكية تتحول فيها الأفكار إلى حلول، والبحوث إلى أثر ملموس، والابتكار إلى محفّز للنمو المستدام.

وقال البروفيسور خالد حسين نائب رئيس الجامعة في الشؤون الأكاديمية: تفخر الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة بإطلاق جوائز رأس الخيمة للتميّز، التي تحتفي بالابتكار والإبداع والتميّز البحثي والإنجازات المتميزة للطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي على مستوى الدولة.





وفاز بالمركز الأول في فئة مشاريع البكالوريوس على مستوى جميع المحاور، ضمن المنافسة الوطنية النهائية فريق من جامعة أبوظبي عن مشروعه "أمل: نظام دعم عاطفي وتعليمي وتلطيفي وسريري مدعوم بالذكاء الاصطناعي لمرضى سرطان وأورام الأطفال"، فيما جاءت جامعة الإمارات العربية المتحدة بمشروع "النفايات المتعددة المستدامة للتطبيقات الحرارية والمتقدمة المقاومة للحريق"، والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة بمشروع "نظام طائرات مسيّرة ذاتي لإصلاح شفرات توربينات الرياح في الموقع" في مركز الوصيف.

وفي فئة البكالوريوس بحسب المحاور كان الفائزون من جامعة الإمارات العربية المتحدة "الاستدامة والاقتصاد والبيئة" والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة "الابتكار والتكنولوجيا" والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة "التحول الرقمي" وجامعة أبوظبي "الطاقة والمناخ" وجامعة أبوظبي "الرعاية الصحية والعلوم الاجتماعية وعلوم الحياة"وجامعة الإمارات العربية المتحدة "المواد المتقدمة".

أما في فئة الدراسات العليا بحسب المحاور فقد كان الفائزون من جامعة الإمارات العربية المتحدة "الاستدامة والاقتصاد والبيئة)" وجامعة الإمارات العربية المتحدة "الابتكار والتكنولوجيا" وجامعة خليفة في أربع فئات مختلفة هي التحول الرقمي، والطاقة والمناخ، والرعاية الصحية والعلوم الاجتماعية وعلوم الحياة، والمواد المتقدمة.

وشملت الجامعات المشاركة جامعة خليفة وجامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة أبوظبي وجامعة الشارقة والجامعة الأمريكية في الشارقة وجامعة عجمان وجامعة الفجيرة وجامعة نيويورك أبوظبي وجامعة أم القيوين وجامعة ولونغونغ في دبي وجامعة ستيرلينغ – فرع رأس الخيمة والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة.